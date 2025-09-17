GENERANDO AUDIO...

Fotos: cuartoscuro

La presidenta reaccionó al discurso del titular de la SEMAR, Raymundo Pedro Morales Ángeles, quien hizo una autocrítica por los casos de corrupción que involucraron a mandos navales. El almirante reconoció los errores y afirmó que fueron ellos mismos quienes dieron un “golpe de timón” para enfrentar la impunidad.

En su mensaje, la mandataria calificó al almirante como un hombre valiente e íntegro, y recordó que el caso comenzó en marzo, tras el decomiso de un buque con huachicol fiscal. Subrayó que no habrá impunidad en las investigaciones y que se actuará con firmeza.

Autocrítica de la Marina ante casos de corrupción

Durante su intervención, el almirante Morales Ángeles señaló que el silencio no define a la institución y que reconocer la corrupción fue un paso difícil, pero necesario. Aseguró que callarlo hubiera sido imperdonable y que la lucha contra estos actos es parte central de la transformación en curso.

El mensaje llega tras semanas de señalamientos a mandos navales relacionados con irregularidades. Según la presidenta, este proceso busca marcar un antes y un después en el combate interno contra la corrupción.

Caso Hernán Bermúdez Requena

La presidenta también informó sobre la detención de Hernán Bermúdez Requena, extitular de Seguridad en Tabasco. Explicó que el caso está siendo atendido por la cancillería para agilizar su extradición y destacó el papel clave del Centro Nacional de Inteligencia en su localización.

Subrayó que es fundamental esclarecer cómo esta persona “se descompuso” y que la FGR será la encargada de la investigación, pues tiene la obligación de llevarla a cabo.

La mandataria resaltó además la importancia de que el legislador Adán Augusto López Hernández haya aceptado declarar en este caso. Reiteró que no habrá impunidad y que se informará lo necesario, mientras la Fiscalía explicará cómo se desarrollará la investigación.

Con estos mensajes, la presidenta cerró filas en torno a la necesidad de limpiar las instituciones. Señaló que tanto en la Marina como en el caso de Bermúdez Requena, el objetivo es que los hechos se esclarezcan y se sancione a los responsables.