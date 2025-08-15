GENERANDO AUDIO...

Con un concierto barroco en la antigua sede del Senado en Xicoténcatl, Gerardo Fernández Noroña rindió el 14 de agosto su último informe como presidente de la Cámara Alta. Arropado por correligionarios y aliados, el legislador se autodefinió como “presidente plebeyo” y adelantó que el 31 de agosto dejará el cargo.

Entre bromas y reflexiones, Noroña celebró la calidad de los músicos invitados, al tiempo que ironizó sobre las críticas por el evento. “Seguramente dirán que fue un despilfarro que hubiera un ensamble barroco… hasta de traje me vine, tengo que venir en calzón de manta”, comentó.

Reforma judicial, su principal logro

En su mensaje, destacó como mayor avance la reforma al Poder Judicial, que entrará en vigor el 1 de septiembre con la toma de protesta del nuevo pleno. “Lo que parecía imposible, fue durísimo, se rieron de nosotros”, dijo.

También envió un llamado a la unidad dentro de su partido y fuerzas aliadas, advirtiendo que “la soberbia, el sectarismo y la displicencia son malos consejeros”.

Despedida entre mariachis y tamales

Tras el acto, un mariachi despidió a Noroña en medio de aplausos y canciones, mientras sus seguidores celebraban con tortas de tamal. Entre saludos y fotografías, el senador cerró así su ciclo como presidente de la Cámara Alta.

El relevo en la mesa directiva se realizará el próximo 31 de agosto a la medianoche, marcando el fin de su gestión.

