Alejandro Moreno, presidente del PRI. Foto: Cuartoscuro.

El senador Alejandro Moreno señaló que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tendrá un posicionamiento que “deben escuchar”, en el inicio del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año en la Cámara de Diputados.

A través de su cuenta de X, el presidente nacional del PRI, acompañado otros legisladores del tricolor, informó de su presencia en San Lázaro.

Esto en el marco del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias de la LXVI Legislatura de la Cámara Baja y entrega del Primer Informe de Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

PRI no asiste a toma de protesta del Poder Judicial

Cabe señalar que este domingo 31 de agosto, Alejandro Moreno anunció que el Grupo Parlamentario del tricolor no acudiría a la toma de protesta de los nuevos integrantes del Poder Judicial Federal, prevista para este 1 de septiembre por la noche.

En un mensaje difundido en redes sociales, “Alito” Moreno aseguró que la decisión responde a un principio de “congruencia política” y calificó el proceso como “una gran farsa” impulsada por Morena.