PRI no asistirá a toma de protesta del Poder Judicial 2025: Alito Moreno

Foto: Cuartoscuro

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, anunció que el Grupo Parlamentario del tricolor no acudirá a la toma de protesta de los nuevos integrantes del Poder Judicial Federal, prevista para este 1 de septiembre.

En un mensaje difundido en redes sociales, “Alito” Moreno aseguró que la decisión responde a un principio de “congruencia política” y calificó el proceso como “una gran farsa” impulsada por Morena.

“No seremos parte del acto con el que Morena consuma el secuestro del Poder Judicial. No se trató de una reforma, se trató de una intervención autoritaria para destruir el equilibrio de poderes”, afirmó.

“Se robaron al Poder Judicial”

Moreno acusó al partido en el poder de haber desmantelado la independencia del Poder Judicial para convertirlo en un “brazo ejecutor del gobierno”.

“Se robaron al Poder Judicial, lo entregaron a cuotas, lo repartieron como botín, lo despojaron de su independencia y hoy lo instalan como un aparato al servicio del régimen”, denunció.

El dirigente del PRI advirtió que el nuevo modelo judicial servirá para perseguir e intimidar a los ciudadanos y, por ello, su partido no se quedará callado.

“El PRI no será cómplice”

En su posicionamiento, Moreno subrayó que el PRI mantendrá su compromiso con la división de poderes y la autonomía de las instituciones como principios de la República.

“Siempre hemos defendido la división de poderes y la autonomía de las instituciones como pilares de la República. Hoy más que nunca seguiremos defendiendo el país, incluso con nuestra propia vida si es necesario”, expresó.

Finalmente, llamó a la ciudadanía y a la oposición a unirse para impedir lo que consideró la “destrucción del Poder Judicial”: