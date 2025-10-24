Primer año de Sheinbaum suma 25 mil homicidios; en el de Calderón fueron 13 mil

GENERANDO AUDIO...

Reporta SENSP menos homicidios diarios con Sheinbaum. Foto: Cuartoscuro

En su primer informe de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó un descenso en los homicidios diarios, que pasaron de 86.9 (registrados en el último año de su predecesor), al inicio de su mandato, a 59.2 al cierre de su primer año, con un total de 25 mil 760 homicidios.

Aunque la cifra global sigue siendo elevada, el promedio diario evidencia una tendencia a la baja, lo que contrasta con el inicio del gobierno de Felipe Calderón, quien reportó 13 mil 775 homicidios, marcando el arranque de un sexenio con un incremento significativo de la violencia.

Sheinbaum: 27 homicidios diarios menos

Durante su primer año, el SESNSP reporta que hubo 27 homicidios dolosos diarios menos que al inicio del mandato. Según el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, esto representa una reducción del 32% respecto a años previos, acompañada de un aumento en la destrucción de laboratorios, decomisos de droga y armas por parte de fuerzas federales.

Las autoridades atribuyen esta disminución a la aplicación de estrategias de seguridad y a la coordinación entre instancias federales, estatales y locales, así como al fortalecimiento de operativos contra el crimen organizado.

AMLO: repunte en el primer año

En 2019, el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se registraron 34 mil 582 homicidios dolosos, lo que significó un aumento del 2.5% respecto a 2018, considerado hasta entonces el período más violento. El promedio diario aproximado fue de 95 homicidios, evidenciando un repunte en la violencia pese a las políticas implementadas durante el arranque de su sexenio.

Peña Nieto: cifras moderadas y estabilidad relativa

Durante el primer año de Enrique Peña Nieto (2013) se contabilizaron 18 mil 106 homicidios, con un promedio diario de 49.6. Aunque inferior al de Calderón y AMLO, estas cifras muestran que la violencia permaneció como un reto estructural, y que no se logró una reducción sustancial en los primeros meses de gobierno.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Calderón: inicio con aumento significativo

En 2007, primer año del gobierno de Felipe Calderón, se contabilizaron 13 mil 775 homicidios dolosos, aunque algunas estimaciones oficiales hablan de un promedio diario de 75 asesinatos, que daría más de 27 mil casos anuales.

La cifra incluyó homicidios dolosos y culposos, según la Secretaría de Seguridad Pública de aquel entonces, y reflejó el arranque de un sexenio con incremento notable de la violencia, especialmente por la estrategia de combate al narcotráfico que generó enfrentamientos con cárteles a nivel nacional.

Comparativo histórico y tendencias

Al comparar los primeros años de estos cuatro gobiernos se observa que, aunque el total de homicidios ha aumentado con el tiempo, la administración de Sheinbaum muestra un descenso en el promedio diario.

Es importante recordar que el primer año de Calderón incluye homicidios dolosos y culposos, mientras que en los sexenios posteriores se reportan únicamente los homicidios dolosos, por lo que el total global es mucho mayor.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Adicionalmente, los reportes del SESNSP solo contabilizan homicidios denunciados, y la cifra podría ser mayor si se toman en cuenta actas de defunción, como lo hace el INEGI.

El desafío de la seguridad en México sigue siendo considerable y requiere seguimiento constante y medidas sostenidas para reducir la violencia de manera estructural.