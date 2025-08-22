GENERANDO AUDIO...

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el primer frente frío 2025 en México llegará el lunes 15 de septiembre, marcando el inicio de la temporada 2025-2026.

¿Cuándo llega el primer frente frío a México en 2025?

De acuerdo con el organismo, entre septiembre de 2025 y mayo de 2026 se presentará la temporada de heladas en el país, con entre 51 y 56 sistemas frontales.

El SMN recomendó a la población usar ropa adecuada, evitar cambios bruscos de temperatura y mantenerse informada sobre los avisos oficiales.

Estados que registrarán mayores afectaciones por frentes fríos

Aunque los frentes fríos afectan a todo el territorio nacional, algunas regiones experimentan descensos más drásticos de temperatura, vientos fuertes y heladas.

Norte de México

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Sonora

Durango

En estas entidades se registran las caídas de temperatura más severas, con heladas y, en zonas montañosas, nevadas.

Altiplano

Zacatecas

San Luis Potosí

Aguascalientes

Guanajuato

En esta región suelen ocurrir descensos bruscos de temperatura con vientos fuertes, que en ocasiones impactan en la infraestructura y la salud respiratoria.

Centro de México

Hidalgo

Estado de México

Puebla

Tlaxcala

Se esperan fríos intensos en zonas montañosas, con reportes de temperaturas cercanas a los cero grados en temporadas anteriores.

El SMN no descartó que el primer frente frío pueda adelantarse a finales de agosto, como sucedió en años pasados.

Efectos de un frente frío en México

Los frentes fríos generan descensos de temperatura, incremento de nubosidad, lluvias, lloviznas y, en ocasiones, tormentas eléctricas.

También pueden presentarse heladas en zonas altas y afectaciones a la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Recomendaciones ante frentes fríos

Las autoridades recomiendan a la población:

Mantenerse informada sobre los avisos del SMN

Evitar cambios bruscos de temperatura y proteger nariz y boca

Usar ropa abrigadora : guantes, gorro, bufanda y chamarra

: guantes, gorro, bufanda y chamarra Tomar precauciones al conducir con lluvia, neblina o hielo

Consumir vitaminas C y D y líquidos en abundancia

y líquidos en abundancia No automedicarse

Aplicarse la vacuna contra la influenza

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]