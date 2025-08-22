¿Cuándo llega el primer frente frío de 2025 a México?
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el primer frente frío 2025 en México llegará el lunes 15 de septiembre, marcando el inicio de la temporada 2025-2026.
De acuerdo con el organismo, entre septiembre de 2025 y mayo de 2026 se presentará la temporada de heladas en el país, con entre 51 y 56 sistemas frontales.
El SMN recomendó a la población usar ropa adecuada, evitar cambios bruscos de temperatura y mantenerse informada sobre los avisos oficiales.
Estados que registrarán mayores afectaciones por frentes fríos
Aunque los frentes fríos afectan a todo el territorio nacional, algunas regiones experimentan descensos más drásticos de temperatura, vientos fuertes y heladas.
Norte de México
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- Sonora
- Durango
En estas entidades se registran las caídas de temperatura más severas, con heladas y, en zonas montañosas, nevadas.
Altiplano
- Zacatecas
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Guanajuato
En esta región suelen ocurrir descensos bruscos de temperatura con vientos fuertes, que en ocasiones impactan en la infraestructura y la salud respiratoria.
Centro de México
- Hidalgo
- Estado de México
- Puebla
- Tlaxcala
Se esperan fríos intensos en zonas montañosas, con reportes de temperaturas cercanas a los cero grados en temporadas anteriores.
El SMN no descartó que el primer frente frío pueda adelantarse a finales de agosto, como sucedió en años pasados.
Efectos de un frente frío en México
Los frentes fríos generan descensos de temperatura, incremento de nubosidad, lluvias, lloviznas y, en ocasiones, tormentas eléctricas.
También pueden presentarse heladas en zonas altas y afectaciones a la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.
Recomendaciones ante frentes fríos
Las autoridades recomiendan a la población:
- Mantenerse informada sobre los avisos del SMN
- Evitar cambios bruscos de temperatura y proteger nariz y boca
- Usar ropa abrigadora: guantes, gorro, bufanda y chamarra
- Tomar precauciones al conducir con lluvia, neblina o hielo
- Consumir vitaminas C y D y líquidos en abundancia
- No automedicarse
- Aplicarse la vacuna contra la influenza