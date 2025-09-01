GENERANDO AUDIO...

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ofreció su Primer Informe de Gobierno desde el Patio Central de Palacio Nacional, donde habló sobre pobreza, economía, seguridad, la relación con Estados Unidos y la Reforma Judicial.

Sheinbaum aseguró que en estos meses se ha reducido la desigualdad en el país. “Con un nuevo proyecto de justicia social que sacó de la pobreza a más de 13.5 millones de personas”, señaló.

También reconoció al Congreso por aprobar 19 reformas constitucionales y 40 nuevas leyes.

Paz y seguridad para la nación

Durante su informe, la presidenta destacó los resultados de la Estrategia de Seguridad y Justicia, la cual está formada por cuatro ejes: Atención a las causas, Consolidación de la Guardia Nacional, Fortalecimiento de las capacidades de investigación e investigación y Coordinación entre todos los órganos de gobierno.

Además, dijo que con el Gabinete de Seguridad se reúne todos los días a las 06:00 de la mañana para evaluar y fortalecer la estrategia.

“Para que no haya ninguna duda, la política de Construcción de la Paz se decide soberanamente en México; nadie influye en ella, solo nuestra honestidad, convicción y certeza de que las y los humanistas sabemos gobernar con perseverancia, estrategia y damos resultados”, expresó.

En 11 meses, según sus datos, se redujo el homicidio doloso en 25%; es decir, en el mes de julio, cada día se cometieron 22 homicidios menos que en septiembre de 2024.

“La reducción que hemos logrado en algunos estados es muy significativa. Por ejemplo, en Zacatecas es del 75 por ciento, en Guanajuato del 60 por ciento, en Estado de México del 45 por ciento, en Nuevo León del 70 por ciento, en Baja California del 36 por ciento, en Tabasco del 48 por ciento y en Colima del 33 por ciento”, explicó Sheinbaum.

La reforma Judicial y la relación con EE. UU.

En su informe, la mandataria destacó la integración del nuevo Poder Judicial. “Bienvenido al nuevo Poder Judicial, un hecho inédito y profundamente democrático. Se termina la era del nepotismo, corrupción y privilegios y comienza una nueva era de legalidad y justicia para todas y para todos”.

Sobre política exterior, Sheinbaum aseguró que México ha mantenido una posición favorable en el comercio frente a otras economías.

"En el marco del T-MEC podemos alcanzar aún mejores condiciones. En dos días recibiremos al secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos para acordar un marco de colaboración en materia de seguridad (…) con responsabilidad compartida y sin subordinación", expresó.

Llama a empresarios a ser más activos

La presidenta subrayó la fortaleza económica del país, con un crecimiento estimado de 1.2% pese a los pronósticos negativos de organismos internacionales. Además, convocó a los empresarios a “ser más activos, visionarios y comprometidos con el futuro de la nación”.

También informó que el abasto gratuito de medicamentos en hospitales y centros de salud ya supera el 90%.

También informó que el abasto gratuito de medicamentos en hospitales y centros de salud ya supera el 90%.

El evento duró una hora con ocho minutos y contó con la presencia de más de 300 invitados, entre gobernadores, legisladores, empresarios y miembros de la política mexicana.

“Vamos bien y vamos a ir mejor. Repito: vamos bien y vamos a ir mejor. Por nuestro pueblo, por nuestra patria, vale la pena dar cada hora, cada minuto y cada aliento de nuestros días. Llegamos a seguir transformando la nación, por la paz y el bienestar del pueblo”, concluyó.

