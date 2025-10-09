GENERANDO AUDIO...

El huracán Priscilla, que se degradó a tormenta tropical, dejó importantes afectaciones en diversos estados de México, incluyendo Jalisco, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Puebla y Nuevo León.

En Puerto Vallarta, Jalisco, la marejada ciclónica provocó cuantiosos daños, mientras que este miércoles se mantiene fuerte oleaje en varias playas del municipio.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

En Veracruz, se suspendieron clases en los 212 municipios para todos los turnos y niveles educativos, así como labores docentes y administrativas en los centros escolares. Además, se mantiene Alerta Gris ante las lluvias que podrían continuar hasta el próximo sábado.

En Chiapas, cerca de 250 viviendas en 21 municipios resultaron afectadas por las lluvias causadas por una zona de baja presión con desarrollo ciclónico. La Secretaría de Protección Civil continúa con el monitoreo del fenómeno que impacta el sur de las costas del estado.

Oaxaca también registró lluvias muy fuertes y oleaje elevado, provocados por una zona de inestabilidad frente a las costas. Las autoridades confirmaron la suspensión de clases en educación básica en las regiones Costa, Istmo y Cuenca del Papaloapan.

Mientras tanto, la tormenta tropical Jerry también generó lluvias en otras regiones del país. En Puebla, se suspendieron clases presenciales en municipios serranos, y los estudiantes recibirán clases a distancia hasta el 10 de octubre, si las condiciones climáticas lo permiten.

En Nuevo León, un canal de baja presión provocó lluvias que desbordaron arroyos en la zona metropolitana de Monterrey, arrastrando incluso algunos vehículos al sur de la ciudad.