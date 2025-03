Proceso de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco avanza: Sección Instructora analiza

Raúl Bolaños Cacho Cué, diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) e integrante de la Sección Instructora de la Cámara baja, fue entrevistado esta mañana por Pablo Valdés y explicó el proceso que se le sigue al legislador, Cuauhtémoc Blanco, donde podría perder el fuero debido a una acusación de violación en grado de tentativa contra su media hermana.

Hugo Erick Flores Cervantes, el diputado presidente de la Sección Instructora, convocó a los cuatro integrantes de la sección.

De acuerdo con Raúl Bolaños, se realizó una sesión el jueves de la semana pasada y les fue entregado una copia del expediente de la denuncia contra Cuauhtémoc Blanco.

Desde la entrega de este documento empezó a correr el tiempo requerido en el proceso.

Posteriormente, de ahí, se tienen 30 días más que se pueden incluso extender para que la Sección Instructora pueda tener un dictamen.

En este momento el proceso contra Cuauhtémoc Blanco se encuentra en el periodo de pruebas, donde se deben presentar las evidencia, tanto por parte del denunciado como del denunciante, así como de alegatos.

Después, se pasará al análisis para llegar a las conclusiones, de acuerdo con Bolaños, sería de alrededor de dos meses.

“La situación es que aún no se ha analizado el asunto de fondo”, el diputado señala que es necesario ser muy cuidadosos con el debido proceso, toda vez que “no se puede mencionar lo que viene en el expediente”.

Hay que considerar que la acusación contra Cuauhtémoc Blanco es violación en grado de tentativa en contra de su media hermana, Nidia Fabiola.

Para tener una nueva actualización deben pasar de manera forzosa los plazos legales establecidos que estable la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos.

“El día de hoy yo acordé tener una reunión bilateral con el presidente de la Sección Instructora donde platicaremos. Probablemente, yo veía que él había declarado que quizá nos cite a finales de esta semana o a principios de la próxima semana para ya darle formalidad al inicio de estos términos que aún y cuando no se le hayan dado, lo que estuvo en debate de sobre si se había admitido o no fue un falso debate .”

Recordó que la investidura del fuero, lo que hace es que no pueda ir a un juicio o un tribunal como cualquier ciudadano.

En cuanto el fuero es retirado, se sigue el juicio de manera cotidiana, como a cualquier otro ciudadano, “pero primero se tienen que analizar las pruebas aportadas”, explicó.

“Por eso es importante lo que mencionaba, de que a nosotros no nos toca definir si alguien es culpable o no. Derivado de lo que veamos en las carpetas, decimos, si hay indicios o sospechas de que se pudo haber cometido el delito, esa puede ser la conclusión y se lleva al pleno. O no hay delito, no hay indicios, no hay sospechas y también se vota en el pleno.”

Raúl Bolaños Cacho Cué, diputado del PVEM.