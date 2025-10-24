Productores del campo lanzan amenazas de bloqueos de carreteras; exigen precio justo al maíz

GENERANDO AUDIO...

Productores agrícolas amagaron con bloqueos y marchas de diversos puntos hacia la Ciudad de México si las autoridades no dan una respuesta favorable a sus demandas sobre el precio justo del maíz y mayor apoyo al campo mexicano.

En entrevista con Pablo Valdés y Juan Rivas, en A las nueve en Uno, Álvaro López Ríos, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), afirmó que tienen dos planteamientos.

“Estamos planteando dos cosas: un precio de garantía para la cosecha de maíz y sorgo que ya inicia, de 7 mil 200 para el maíz y de 6 mil pesos para el sorgo. Y lo otro, estamos planteando que los granos básicos: maíz, frijol, trigo, arroz, sean excluidos del T-MEC”, Álvaro López Ríos, dirigente de la UNTA

Amagan con marcha y bloqueos

De acuerdo con López Ríos, el lunes decenas de productores se colocarán en inmediaciones de las casetas esperando la respuesta de la comisión que ingresará a la Secretaría de Gobernación (Segob).

“El día lunes a las 5 de la tarde hay una cita en Gobernación con una comisión de productores de tres estados: Guanajuato, Jalisco y Michoacán, es que el Bajío… Vienen a escuchar una respuesta. Los productores dicen que van a tomar medidas y mientras su comisión está escuchando la respuesta del Gobierno, todos los productores van a salir a aportarse a las orillas de la carretera y de las casetas. Si la respuesta es buena la recibirán ahí donde estén. Si la respuesta es negativa, de inmediato se cerrarán las carreteras y las casetas de esas tres entidades”, Álvaro López Ríos, dirigente de la UNTA

De acuerdo con López Ríos, la idea de los productores agrícolas es el cierre de carreteras por, al menos, tres días, para después marchar con destino a la Ciudad de México.

“La idea es un cierre total de carreteras y al tercer día, si no hay respuesta, hay un planteamiento para desfilar con maquinaria agrícola hacia la Ciudad de México”, Álvaro López Ríos, dirigente de la UNTA

Acusan abandono del campo y niegan autosuficiecia alimetaria

López Ríos recriminó que desde la administración pasada se han abandonado al campo de una “manera criminal”. Para el dirigente de la UNTA se ha apostado más por rescatar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“La insensibilidad tiene un tamaño monumental y nosotros hemos dicho que el Gobierno rescató Pemex con una inversión supermillonaria y siguen; el Gobierno rescató la Comisión Federal de Electricidad. El Gobierno hizo inversiones en proyectos que no tienen ninguna rentabilidad social para el país y el campo ha sido abandonado a su suerte de manera criminal”, Álvaro López Ríos, dirigente de la UNTA

Además, negó que México pueda estar en autosuficiencia alimentaria, pues no produce ni la mitad de los alimentos que requiere la población, por lo que dijo el país se ha convertido en “rehén de las importaciones”

“En términos generales producimos el 42% de los alimentos. México está lejos de la autosuficiencia porque se recomienda que los países deben producir el 75% de sus alimentos, nosotros estamos en el 42% la producción se ha desplomado y hoy importamos el 58% de lo que consumimos. El tema de la autosuficiencia es un discurso demagógico del Gobierno pasado y del actual… Nos hemos convertido en rehenes de las importaciones”, Álvaro López Ríos, dirigente de la UNTA

El dirigente de la UNTA enfatizó que el abandono al campo lo ha convertido en un desastre y llamó al Gobierno a tomar medidas inmediatas.

“Nos lanzaron de un avión sin paracaídas y las consecuencias de esto es que hoy tenemos un desastre agrícola y, por supuesto, somos importadores netos de alimentos… El Gobierno debería tener un poco de sensatez y de cerebro para pensar en una buena política de inversión y de fomento y desarrollo para el campo y tener garantizado que no seamos rehenes de las importaciones”, Álvaro López Ríos, dirigente de la UNTA

De acuerdo con López Ríos, la administración actual y la pasada “desmantelaron” políticas que se habían logrado establecer y las cambiaron por “políticas clientelares”.

“El actual Gobierno y el pasado, desmantelaron las políticas públicas que logramos conquistar en las movilizaciones del 2002 cuando iniciaba el Gobierno de Fox y sustituyeron políticas de apoyo a la producción y a la productividad por políticas clientelares y asistencialistas que no pueden sustituir la necesidad de apoyos productivos”, Álvaro López Ríos, dirigente de la UNTA