¿Mejores que la leche? Profeco advierte sobre bebidas vegetales

La leche tiene nutrientes como calcio y vitamina D. | Foto: Shutterstock.

Pese a que en fechas recientes el consumo de bebidas vegetales en sustituto de la leche se ha popularizado, organismos como la Profeco, advierten sobre ellas y señalan las que incumplen con lo prometido y hace especial énfasis en aquellas que pretenden venderse como mejores que la leche por su supuesto alto contenido de calcio.

Profeco advierte de algunas bebidas vegetales

Aunque hay bebidas vegetales que dicen contener elevadas cantidades de soya o alguna otra semilla; alto contenido de calcio, o ser bajo en sodio y azúcares en realidad no es así, según lo publicado por la Profeco en la más reciente edición de la Revista del Consumidor, con base en un estudio de laboratorio, hecho a bebidas con almendra, avena, arroz, macadamia, soya entre otros.

Profeco señaló también que las leches de almendra y coco que no deben tomar los niños son de la marca Silk, porque están endulzadas con edulcorantes.

La Profeco encontró que hay presentaciones de bebidas que les faltan los sellos de etiquetado frontal, porque “a pesar de que, conforme a su composición, tienen exceso de sodio, azúcares o calorías…no presentan los sellos que lo advierten, por lo que incumplen la norma oficial”.

Profeco evaluó 43 productos de bebidas vegetales, incluyendo variedades de soya, almendra, avena, coco, amaranto, arroz y macadamia.

El análisis detalló que más del 89% de la composición de estas bebidas es agua. Además, se encontraron irregularidades significativas como exceso de sodio no declarado, incumplimiento de normas sanitarias y falsedad en las declaraciones de contenido.

Las bebidas vegetales de la marca Silk fueron las peor calificadas. Además de no cumplir con la declaración de contener 50 por ciento más calcio que la leche, dos de sus productos sin azúcar (sabor coco y almendra) contienen edulcorantes no declarados, lo que las hace no aptas para el consumo infantil.

¿Qué contiene la leche a diferencia de las bebidas vegetales?

La leche contiene, de manera natural, nutrimentos esenciales para el organismo, como:

Proteína

Grasa

Calcio

Vitaminas

Minerales

Si bien las bebidas vegetales también aportan estos nutrientes, la diferencia entre la leche y estas bebidas radica en la cantidad, además de que algunas marcas adicionan vitaminas y minerales porque no los contienen de forma natural.

Otros consejos de Profeco

La procuraduría sugiere a los consumidores revisar cuidadosamente las etiquetas de las bebidas vegetales antes de comprarlas.

Es importante verificar la fecha de caducidad, la denominación del contenido vegetal y los contenidos energéticos.

También recomienda consultar a un médico antes de consumir estas bebidas, especialmente en el caso de niños, es también una medida recomendada para asegurar su seguridad.

