GENERANDO AUDIO...

Zoológico. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó la clausura temporal total del zoológico La Pastora, ubicado en Guadalupe, Nuevo León, tras detectar graves irregularidades en el cuidado de la osa Mina, ejemplar de oso negro (Ursus americanus) catalogado en la NOM-059-SEMARNAT-2010 como especie “en peligro de extinción”.

Durante inspecciones realizadas entre el 25 y 27 de septiembre, personal de Profepa constató que Mina presentaba deterioro físico y de salud, con deficiencias nutricionales, úlceras en la piel, lesiones y ausencia de protocolos adecuados de rehabilitación.

La procuradora Mariana Boy Tamborrell explicó que, debido a la gravedad del caso, se ordenó el traslado inmediato del ejemplar al Centro de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Grandes Carnívoros INVICTUS, en Pachuca, Hidalgo, donde recibe atención médica especializada.

Osa Mina padece leptospirosis

Al revisar el expediente del zoológico, la Profepa encontró que Mina padece leptospirosis, enfermedad bacteriana que puede transmitirse entre animales y humanos, afectando órganos vitales como riñones e hígado. El archivo carecía de registros médicos, tratamientos o protocolos para atender esta condición.

Clausura bajo el principio precautorio

Con base en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), la Profepa aplicó la clausura para proteger tanto a la fauna como a la salud pública.

La medida se levantará cuando el zoológico cumpla con las acciones de urgente aplicación que garanticen el bienestar de los ejemplares en cautiverio.

“Para la Profepa, es fundamental garantizar que los ejemplares en cautiverio reciban un trato digno. Por esta razón, además de las medidas implementadas para proteger a Mina y la reciente clausura, informamos que incrementaremos las acciones de inspección y vigilancia de los zoológicos con el fin de verificar las condiciones y el estado de los ejemplares que albergan”, Mariana Boy Tamborrell, titular de la Profepa