Programa ASI de CFE: así puedes renovar tus electrodomésticos

| 10:45 | Redacción | Uno Tv
Renovar electrodomésticos con CFE
Foto: Getty Images

Ahora, las y los ciudadanos tienen la oportunidad de deshacerse de aquellos electrodomésticos antiguos y con fallas en su funcionamiento a través del Programa de Ahorro Sistemático Integral (ASI).

Este esquema se realiza en colaboración con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), con el objetivo de fomentar la eficiencia energética en los hogares mexicanos.

Además, la CFE ofrece financiamiento cargado a los recibos de luz, garantías de buen funcionamiento y la entrega de equipos ajustados a las necesidades de cada vivienda.

¿Cómo solicitar la renovación de tus electrodomésticos?

Sigue esta guía rápida de cuatro pasos para hacer tu solicitud:

  1. Cumple con las condiciones:
    Asegúrate de cubrir los requisitos del programa antes de iniciar el proceso.
  2. Asiste a la oficina de la CFE más cercana:
    Presenta tu documentación original y en copias. También puedes ingresar a programaasi.mx con el número RPU de tu recibo de luz.
  3. Elige tu electrodoméstico:
    Revisa el catálogo de equipos disponibles y selecciona el que se ajuste a tu presupuesto. Se determinarán cuotas mensuales y plazos de pago.
  4. Firma tu contrato:
    Una vez establecidos los términos y condiciones, firma el contrato de renovación.

¿Cuáles son los requisitos para la renovación de electrodomésticos?

  • Ser titular del suministro de energía eléctrica.
  • Contar con tarifa de uso doméstico.
  • Tener mínimo 3 años de uso continuo del servicio sin adeudos pendientes.
  • Que el electrodoméstico a renovar tenga al menos 6 años de antigüedad.
  • Residir en el domicilio donde se contrató el servicio.
  • Presentar CURP e identificación oficial vigente.

Qué electrodomésticos se pueden renovar con el Programa ASI?

  1. Aire acondicionado: Financiamiento de 1 a 4 años; garantía de 1 año en partes y 5 años en compresor; instalación incluida.
  2. Lámparas LED: Financiamiento de hasta 20 lámparas por 2 años; garantía de 1 año.
  3. Refrigeradores: Financiamiento de 1 a 4 años; garantía de 1 a 3 años; equipos de 9 a 21 pies; se entrega uno de capacidad similar.
  4. Sistemas fotovoltaicos: Financiamiento de 1 a 5 años; garantías de hasta 25 años; incluye instalación.
  5. Lavadoras: Financiamiento de 1 a 4 años; garantía de 1 año en equipo completo y 10 en motor inverter; capacidad de 14 a 22 kg.
  6. Calentadores solares de agua: Financiamiento de 1 a 4 años; garantía de 3 años; incluye instalación.
  7. Material para aislamiento térmico: Financiamiento de 1 a 4 años; garantía de 3 años; incluye instalación.

Cotiza tu renovación

Para cotizar el electrodoméstico que necesites y conocer los plazos de pago, puedes ingresar a la página oficial del programa: programaasi.mx, con tu número RPU (indicado en tu recibo de luz como No. de Servicio).

Los pagos del electrodoméstico se cargarán directamente a tu recibo de electricidad.

¿Dónde solicitar más información?

  • En los Centros de Atención al Cliente de la CFE.
  • Llamando al 071.
  • O bien podrías consultar su página oficial: https://programaasi.mx/

Te recomendamos:

Policías convertidos en carne de cañón en la marcha del 2 de octubre

Pamela Cerdeira

Policías convertidos en carne de cañón en la marcha del 2 de octubre

Dan de alta a 78 policías tras marcha del 2 de octubre en CDMX; tres permanecen delicados

Ciudad de México

Dan de alta a 78 policías tras marcha del 2 de octubre en CDMX; tres permanecen delicados

Desalojan instalaciones de la FES Iztacala por amenaza de tiroteo

Estado de México

Desalojan instalaciones de la FES Iztacala por amenaza de tiroteo

Marcha del 2 de octubre deja daños por 15 mdp en joyerías del Centro Histórico

Ciudad de México

Marcha del 2 de octubre deja daños por 15 mdp en joyerías del Centro Histórico

Etiquetas: