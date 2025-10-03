Programa ASI de CFE: así puedes renovar tus electrodomésticos
Ahora, las y los ciudadanos tienen la oportunidad de deshacerse de aquellos electrodomésticos antiguos y con fallas en su funcionamiento a través del Programa de Ahorro Sistemático Integral (ASI).
Este esquema se realiza en colaboración con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), con el objetivo de fomentar la eficiencia energética en los hogares mexicanos.
Además, la CFE ofrece financiamiento cargado a los recibos de luz, garantías de buen funcionamiento y la entrega de equipos ajustados a las necesidades de cada vivienda.
¿Cómo solicitar la renovación de tus electrodomésticos?
Sigue esta guía rápida de cuatro pasos para hacer tu solicitud:
- Cumple con las condiciones:
Asegúrate de cubrir los requisitos del programa antes de iniciar el proceso.
- Asiste a la oficina de la CFE más cercana:
Presenta tu documentación original y en copias. También puedes ingresar a programaasi.mx con el número RPU de tu recibo de luz.
- Elige tu electrodoméstico:
Revisa el catálogo de equipos disponibles y selecciona el que se ajuste a tu presupuesto. Se determinarán cuotas mensuales y plazos de pago.
- Firma tu contrato:
Una vez establecidos los términos y condiciones, firma el contrato de renovación.
¿Cuáles son los requisitos para la renovación de electrodomésticos?
- Ser titular del suministro de energía eléctrica.
- Contar con tarifa de uso doméstico.
- Tener mínimo 3 años de uso continuo del servicio sin adeudos pendientes.
- Que el electrodoméstico a renovar tenga al menos 6 años de antigüedad.
- Residir en el domicilio donde se contrató el servicio.
- Presentar CURP e identificación oficial vigente.
Qué electrodomésticos se pueden renovar con el Programa ASI?
- Aire acondicionado: Financiamiento de 1 a 4 años; garantía de 1 año en partes y 5 años en compresor; instalación incluida.
- Lámparas LED: Financiamiento de hasta 20 lámparas por 2 años; garantía de 1 año.
- Refrigeradores: Financiamiento de 1 a 4 años; garantía de 1 a 3 años; equipos de 9 a 21 pies; se entrega uno de capacidad similar.
- Sistemas fotovoltaicos: Financiamiento de 1 a 5 años; garantías de hasta 25 años; incluye instalación.
- Lavadoras: Financiamiento de 1 a 4 años; garantía de 1 año en equipo completo y 10 en motor inverter; capacidad de 14 a 22 kg.
- Calentadores solares de agua: Financiamiento de 1 a 4 años; garantía de 3 años; incluye instalación.
- Material para aislamiento térmico: Financiamiento de 1 a 4 años; garantía de 3 años; incluye instalación.
Cotiza tu renovación
Para cotizar el electrodoméstico que necesites y conocer los plazos de pago, puedes ingresar a la página oficial del programa: programaasi.mx, con tu número RPU (indicado en tu recibo de luz como No. de Servicio).
Los pagos del electrodoméstico se cargarán directamente a tu recibo de electricidad.
¿Dónde solicitar más información?
- En los Centros de Atención al Cliente de la CFE.
- Llamando al 071.
- O bien podrías consultar su página oficial: https://programaasi.mx/