Programa ASI de CFE: así puedes renovar tus electrodomésticos

Foto: Getty Images

Ahora, las y los ciudadanos tienen la oportunidad de deshacerse de aquellos electrodomésticos antiguos y con fallas en su funcionamiento a través del Programa de Ahorro Sistemático Integral (ASI).

Este esquema se realiza en colaboración con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), con el objetivo de fomentar la eficiencia energética en los hogares mexicanos.

Además, la CFE ofrece financiamiento cargado a los recibos de luz, garantías de buen funcionamiento y la entrega de equipos ajustados a las necesidades de cada vivienda.

¿Cómo solicitar la renovación de tus electrodomésticos?

Sigue esta guía rápida de cuatro pasos para hacer tu solicitud:

Cumple con las condiciones:

Asegúrate de cubrir los requisitos del programa antes de iniciar el proceso. Asiste a la oficina de la CFE más cercana:

Presenta tu documentación original y en copias. También puedes ingresar a programaasi.mx con el número RPU de tu recibo de luz. Elige tu electrodoméstico:

Revisa el catálogo de equipos disponibles y selecciona el que se ajuste a tu presupuesto. Se determinarán cuotas mensuales y plazos de pago. Firma tu contrato:

Una vez establecidos los términos y condiciones, firma el contrato de renovación.

¿Cuáles son los requisitos para la renovación de electrodomésticos?

Ser titular del suministro de energía eléctrica.

Contar con tarifa de uso doméstico.

Tener mínimo 3 años de uso continuo del servicio sin adeudos pendientes.

sin adeudos pendientes. Que el electrodoméstico a renovar tenga al menos 6 años de antigüedad .

. Residir en el domicilio donde se contrató el servicio.

Presentar CURP e identificación oficial vigente.

Qué electrodomésticos se pueden renovar con el Programa ASI?

Aire acondicionado: Financiamiento de 1 a 4 años; garantía de 1 año en partes y 5 años en compresor; instalación incluida. Lámparas LED: Financiamiento de hasta 20 lámparas por 2 años; garantía de 1 año. Refrigeradores: Financiamiento de 1 a 4 años; garantía de 1 a 3 años; equipos de 9 a 21 pies; se entrega uno de capacidad similar. Sistemas fotovoltaicos: Financiamiento de 1 a 5 años; garantías de hasta 25 años; incluye instalación. Lavadoras: Financiamiento de 1 a 4 años; garantía de 1 año en equipo completo y 10 en motor inverter; capacidad de 14 a 22 kg. Calentadores solares de agua: Financiamiento de 1 a 4 años; garantía de 3 años; incluye instalación. Material para aislamiento térmico: Financiamiento de 1 a 4 años; garantía de 3 años; incluye instalación.

Cotiza tu renovación

Para cotizar el electrodoméstico que necesites y conocer los plazos de pago, puedes ingresar a la página oficial del programa: programaasi.mx, con tu número RPU (indicado en tu recibo de luz como No. de Servicio).

Los pagos del electrodoméstico se cargarán directamente a tu recibo de electricidad.

¿Dónde solicitar más información?