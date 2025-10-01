GENERANDO AUDIO...

Conoce los requisitos para participar en el programa de vivienda. Foto:Shutterstock

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) inició la segunda etapa del registro para el Programa de Vivienda para el Bienestar, que permanecerá vigente hasta el 2 de octubre.

La Conavi arrancó esta fase el 25 de septiembre con el objetivo de garantizar el derecho a una vivienda adecuada para personas que viven en condiciones de alta marginación, comunidades indígenas o situación de vulnerabilidad social.

¿Cómo participar en el proceso de registro?

La Conavi señaló que el registro para el Programa de Vivienda para el Bienestar es personal e intransferible. Los interesados deben acudir a uno de los 50 módulos instalados en 47 municipios de 25 estados:

Aguascalientes : Aguascalientes.

: Aguascalientes. Baja California Sur : Loreto, La Paz.

: Loreto, La Paz. Campeche : Campeche.

: Campeche. Chiapas : Arriaga, Acapetahua, Tonalá.

: Arriaga, Acapetahua, Tonalá. Coahuila : Sabinas.

: Sabinas. Colima : Tecomán.

: Tecomán. Durango : Gómez Palacio.

: Gómez Palacio. Estado de México : Atlacomulco.

: Atlacomulco. Guanajuato : San Diego de la Unión, Salvatierra, Celaya, Cortazar.

: San Diego de la Unión, Salvatierra, Celaya, Cortazar. Guerrero : Tlalchapa.

: Tlalchapa. Hidalgo : Tepeji del Río de Ocampo, El Arenal.

: Tepeji del Río de Ocampo, El Arenal. Michoacán : Pátzcuaro.

: Pátzcuaro. Morelos : Xoxocotla.

: Xoxocotla. Nayarit : Ahuacatlán.

: Ahuacatlán. Nuevo León : Linares.

: Linares. Puebla : Acajete, Ocotepec.

: Acajete, Ocotepec. Quintana Roo : Benito Juárez.

: Benito Juárez. San Luis Potosí : Ciudad Valles, Charcas.

: Ciudad Valles, Charcas. Sinaloa : El Fuerte.

: El Fuerte. Sonora : Puerto Peñasco, Nogales, Álamos.

: Puerto Peñasco, Nogales, Álamos. Tabasco : Jonuta, Cunduacán, Tacotalpa, Balancán.

: Jonuta, Cunduacán, Tacotalpa, Balancán. Tamaulipas : Matamoros, Victoria, Reynosa, Nuevo Laredo.

: Matamoros, Victoria, Reynosa, Nuevo Laredo. Tlaxcala : Santa Cruz Tlaxcala.

: Santa Cruz Tlaxcala. Yucatán : Panabá, Tizimín, Izamal, Bokobá, Tekax, Peto.

: Panabá, Tizimín, Izamal, Bokobá, Tekax, Peto. Zacatecas: Tlaltenango de Sánchez Román.

Durante el trámite, el personal revisará la documentación, capturará los datos en la Cédula de Diagnóstico y entregará un folio de registro, documento indispensable para avanzar a la siguiente fase del proceso.

¿Qué documentación necesitas?

Debes presentar en original y copia:

Identificación oficial vigente con fotografía (INE o equivalente)

CURP

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses

Fechas y horarios

Los módulos operan de 8:00 a 16:00 horas, aunque el horario puede variar según la localidad. La Conavi recomienda acudir en la fecha establecida para cada municipio y llevar la documentación completa para agilizar el trámite.

Evaluación y resultados

Una vez concluido el registro, la Conavi evaluará las solicitudes en un plazo máximo de 20 días hábiles. Posteriormente, publicará el listado preliminar de personas preseleccionadas en www.gob.mx/conavi