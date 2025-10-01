Programa de Vivienda para el Bienestar: requisitos, fechas y módulos

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) inició la segunda etapa del registro para el Programa de Vivienda para el Bienestar, que permanecerá vigente hasta el 2 de octubre.

La Conavi arrancó esta fase el 25 de septiembre con el objetivo de garantizar el derecho a una vivienda adecuada para personas que viven en condiciones de alta marginación, comunidades indígenas o situación de vulnerabilidad social.

¿Cómo participar en el proceso de registro?

La Conavi señaló que el registro para el Programa de Vivienda para el Bienestar es personal e intransferible. Los interesados deben acudir a uno de los 50 módulos instalados en 47 municipios de 25 estados:

  • Aguascalientes: Aguascalientes.
  • Baja California Sur: Loreto, La Paz.
  • Campeche: Campeche.
  • Chiapas: Arriaga, Acapetahua, Tonalá.
  • Coahuila: Sabinas.
  • Colima: Tecomán.
  • Durango: Gómez Palacio.
  • Estado de México: Atlacomulco.
  • Guanajuato: San Diego de la Unión, Salvatierra, Celaya, Cortazar.
  • Guerrero: Tlalchapa.
  • Hidalgo: Tepeji del Río de Ocampo, El Arenal.
  • Michoacán: Pátzcuaro.
  • Morelos: Xoxocotla.
  • Nayarit: Ahuacatlán.
  • Nuevo León: Linares.
  • Puebla: Acajete, Ocotepec.
  • Quintana Roo: Benito Juárez.
  • San Luis Potosí: Ciudad Valles, Charcas.
  • Sinaloa: El Fuerte.
  • Sonora: Puerto Peñasco, Nogales, Álamos.
  • Tabasco: Jonuta, Cunduacán, Tacotalpa, Balancán.
  • Tamaulipas: Matamoros, Victoria, Reynosa, Nuevo Laredo.
  • Tlaxcala: Santa Cruz Tlaxcala.
  • Yucatán: Panabá, Tizimín, Izamal, Bokobá, Tekax, Peto.
  • Zacatecas: Tlaltenango de Sánchez Román.

Durante el trámite, el personal revisará la documentación, capturará los datos en la Cédula de Diagnóstico y entregará un folio de registro, documento indispensable para avanzar a la siguiente fase del proceso.

¿Qué documentación necesitas?

Debes presentar en original y copia:

  • Identificación oficial vigente con fotografía (INE o equivalente)
  • CURP
  • Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses

Fechas y horarios

Los módulos operan de 8:00 a 16:00 horas, aunque el horario puede variar según la localidad. La Conavi recomienda acudir en la fecha establecida para cada municipio y llevar la documentación completa para agilizar el trámite.

Evaluación y resultados

Una vez concluido el registro, la Conavi evaluará las solicitudes en un plazo máximo de 20 días hábiles. Posteriormente, publicará el listado preliminar de personas preseleccionadas en www.gob.mx/conavi

