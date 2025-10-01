Programa de Vivienda para el Bienestar: requisitos, fechas y módulos
La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) inició la segunda etapa del registro para el Programa de Vivienda para el Bienestar, que permanecerá vigente hasta el 2 de octubre.
La Conavi arrancó esta fase el 25 de septiembre con el objetivo de garantizar el derecho a una vivienda adecuada para personas que viven en condiciones de alta marginación, comunidades indígenas o situación de vulnerabilidad social.
¿Cómo participar en el proceso de registro?
La Conavi señaló que el registro para el Programa de Vivienda para el Bienestar es personal e intransferible. Los interesados deben acudir a uno de los 50 módulos instalados en 47 municipios de 25 estados:
- Aguascalientes: Aguascalientes.
- Baja California Sur: Loreto, La Paz.
- Campeche: Campeche.
- Chiapas: Arriaga, Acapetahua, Tonalá.
- Coahuila: Sabinas.
- Colima: Tecomán.
- Durango: Gómez Palacio.
- Estado de México: Atlacomulco.
- Guanajuato: San Diego de la Unión, Salvatierra, Celaya, Cortazar.
- Guerrero: Tlalchapa.
- Hidalgo: Tepeji del Río de Ocampo, El Arenal.
- Michoacán: Pátzcuaro.
- Morelos: Xoxocotla.
- Nayarit: Ahuacatlán.
- Nuevo León: Linares.
- Puebla: Acajete, Ocotepec.
- Quintana Roo: Benito Juárez.
- San Luis Potosí: Ciudad Valles, Charcas.
- Sinaloa: El Fuerte.
- Sonora: Puerto Peñasco, Nogales, Álamos.
- Tabasco: Jonuta, Cunduacán, Tacotalpa, Balancán.
- Tamaulipas: Matamoros, Victoria, Reynosa, Nuevo Laredo.
- Tlaxcala: Santa Cruz Tlaxcala.
- Yucatán: Panabá, Tizimín, Izamal, Bokobá, Tekax, Peto.
- Zacatecas: Tlaltenango de Sánchez Román.
TE PUEDE INTERESAR: Equipa tu Casa: así puedes obtener hasta 68 mil pesos adicionales con tu crédito Infonavit
Durante el trámite, el personal revisará la documentación, capturará los datos en la Cédula de Diagnóstico y entregará un folio de registro, documento indispensable para avanzar a la siguiente fase del proceso.
¿Qué documentación necesitas?
Debes presentar en original y copia:
- Identificación oficial vigente con fotografía (INE o equivalente)
- CURP
- Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses
Fechas y horarios
Los módulos operan de 8:00 a 16:00 horas, aunque el horario puede variar según la localidad. La Conavi recomienda acudir en la fecha establecida para cada municipio y llevar la documentación completa para agilizar el trámite.
Evaluación y resultados
Una vez concluido el registro, la Conavi evaluará las solicitudes en un plazo máximo de 20 días hábiles. Posteriormente, publicará el listado preliminar de personas preseleccionadas en www.gob.mx/conavi