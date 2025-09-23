Programa Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar en Edomex da 40 mil pesos: a quiénes y requisitos

GENERANDO AUDIO...

Programa Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar en Edomex. Foto: CUARTOSCURO

El programa Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar en Edomex ofrece un pago único de hasta 40 mil pesos. Sin embargo, mediante un comunicado se especifica que no aplica en todos los municipios que hay en el territorio mexiquense.

Este programa es del gobierno de México y tiene por objetivo apoyar a las y los beneficiarios para que realicen obras de mejora, reparación o ampliación de sus casas en el Edomex.

¿A quiénes beneficia el programa Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar en Edomex?

El programa Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar en Edomex está enmarcado en el Plan Integral de Mejoramiento Urbano para la Zona Oriente del Estado de México, por lo que está dirigido principalmente a 10 municipios de esta entidad:

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Ixtapaluca

La Paz

Nezahualcóyotl

Texcoco

Tlalnepantla de Baz

Valle de Chalco Solidaridad

Con alrededor de 10 millones de habitantes, estos municipios constituyen la zona urbana más poblada del país, con núcleos que padecen rezago social.

¿Cómo se da el apoyo?

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) es la encargada de entregar estos recursos de forma directa y sin intermediarios a las y los beneficiarios, quienes para ello reciben una tarjeta del Banco del Bienestar.

Este 2025, este programa tiene contemplado entregar hasta 100 mil apoyos con una inversión total de 4 mil millones de pesos.

Hay prioridad en la selección de entrega

La selección de las y los beneficiarios del programa Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar en Edomex prioriza a las personas con rezago social, entre ellas mujeres jefas de familia, jóvenes estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad, integrantes de pueblos originarios, así como familias que ganan menos de dos salarios mínimos y no tienen acceso a créditos de Infonavit o Fovissste.

De la mano de esta estrategia, se implementará en la zona un programa masivo de regularización y escrituración que contempla 179 mil lotes este 2025 y la flexibilización de los criterios para solicitar un crédito de autoconstrucción.