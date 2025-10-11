GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Bienestar entrega un apoyo mensual de 6 mil 450 pesos mensuales a las personas inscritas en el programa Sembrando Vida, cuyo objetivo es impulsar la producción agroforestal y mejorar las condiciones de vida en comunidades rurales del país.

El programa está dirigido a personas mayores de 18 años que vivan en localidades rurales con rezago social y que sean propietarias o poseedoras de al menos 2.5 hectáreas disponibles para ser trabajadas en un proyecto agroforestal.

Actualmente, Sembrando Vida tiene cobertura en 24 estados y abarca más de 1 millón 139 mil hectáreas, con la participación de 18 mil 500 Comunidades de Aprendizaje Campesino (CAC), donde los beneficiarios desarrollan proyectos productivos y reciben capacitación técnica.

Los beneficiarios reciben también herramientas y materiales

Además del apoyo económico mensual, las y los participantes pueden recibir insumos en especie, como semillas, plantas, herramientas y materiales para la instalación de viveros comunitarios y biofábricas.

El programa busca fortalecer la autosuficiencia alimentaria, promover la reforestación y reducir la pobreza rural, mediante la combinación de cultivos tradicionales con árboles frutales y maderables, en sistemas agroforestales sustentables.

Requisitos principales:

Ser mayor de edad.

Habitar en una localidad rural con rezago social.

Contar con 2.5 hectáreas disponibles para cultivo (propias o bajo contrato legal).

Participar activamente en una Comunidad de Aprendizaje Campesino.

Las convocatorias se realizan a través de asambleas ejidales o comunales en las zonas donde el programa se implementa.

Para más información, se puede consultar el sitio oficial de Sembrando Vida.