Programa Sembrando Vida otorga 6 mil 450 pesos mensuales a productores rurales

| 14:23 | José Pablo Espíndola | Uno TV
Bienestar entrega apoyo mensual de $6,450 pesos a campesinos inscritos en el programa Sembrando Vida. Conoce los requisitos y cómo participar.
Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Bienestar entrega un apoyo mensual de 6 mil 450 pesos mensuales a las personas inscritas en el programa Sembrando Vida, cuyo objetivo es impulsar la producción agroforestal y mejorar las condiciones de vida en comunidades rurales del país.

El programa está dirigido a personas mayores de 18 años que vivan en localidades rurales con rezago social y que sean propietarias o poseedoras de al menos 2.5 hectáreas disponibles para ser trabajadas en un proyecto agroforestal.

Actualmente, Sembrando Vida tiene cobertura en 24 estados y abarca más de 1 millón 139 mil hectáreas, con la participación de 18 mil 500 Comunidades de Aprendizaje Campesino (CAC), donde los beneficiarios desarrollan proyectos productivos y reciben capacitación técnica.

Los beneficiarios reciben también herramientas y materiales

Además del apoyo económico mensual, las y los participantes pueden recibir insumos en especie, como semillas, plantas, herramientas y materiales para la instalación de viveros comunitarios y biofábricas.

El programa busca fortalecer la autosuficiencia alimentaria, promover la reforestación y reducir la pobreza rural, mediante la combinación de cultivos tradicionales con árboles frutales y maderables, en sistemas agroforestales sustentables.

Requisitos principales:

  • Ser mayor de edad.
  • Habitar en una localidad rural con rezago social.
  • Contar con 2.5 hectáreas disponibles para cultivo (propias o bajo contrato legal).
  • Participar activamente en una Comunidad de Aprendizaje Campesino.

Las convocatorias se realizan a través de asambleas ejidales o comunales en las zonas donde el programa se implementa.
Para más información, se puede consultar el sitio oficial de Sembrando Vida.

Te recomendamos:

Van 37 muertos en 4 estados por lluvias; Hidalgo y Puebla, los más afectados

Nacional

Van 37 muertos en 4 estados por lluvias; Hidalgo y Puebla, los más afectados

Detienen en Quintana Roo al “Griego”, líder criminal buscado por Europol

Nacional

Detienen en Quintana Roo al “Griego”, líder criminal buscado por Europol

Lluvias afectaron 982 km de carreteras en 5 estados, acota Sheinbaum

Nacional

Lluvias afectaron 982 km de carreteras en 5 estados, acota Sheinbaum

A un mes de la tragedia en La Concordia, endurecen reglas para pipas de gas LP

Nacional

A un mes de la tragedia en La Concordia, endurecen reglas para pipas de gas LP