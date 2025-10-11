Programa Sembrando Vida otorga 6 mil 450 pesos mensuales a productores rurales
La Secretaría de Bienestar entrega un apoyo mensual de 6 mil 450 pesos mensuales a las personas inscritas en el programa Sembrando Vida, cuyo objetivo es impulsar la producción agroforestal y mejorar las condiciones de vida en comunidades rurales del país.
El programa está dirigido a personas mayores de 18 años que vivan en localidades rurales con rezago social y que sean propietarias o poseedoras de al menos 2.5 hectáreas disponibles para ser trabajadas en un proyecto agroforestal.
Actualmente, Sembrando Vida tiene cobertura en 24 estados y abarca más de 1 millón 139 mil hectáreas, con la participación de 18 mil 500 Comunidades de Aprendizaje Campesino (CAC), donde los beneficiarios desarrollan proyectos productivos y reciben capacitación técnica.
Los beneficiarios reciben también herramientas y materiales
Además del apoyo económico mensual, las y los participantes pueden recibir insumos en especie, como semillas, plantas, herramientas y materiales para la instalación de viveros comunitarios y biofábricas.
El programa busca fortalecer la autosuficiencia alimentaria, promover la reforestación y reducir la pobreza rural, mediante la combinación de cultivos tradicionales con árboles frutales y maderables, en sistemas agroforestales sustentables.
Requisitos principales:
- Ser mayor de edad.
- Habitar en una localidad rural con rezago social.
- Contar con 2.5 hectáreas disponibles para cultivo (propias o bajo contrato legal).
- Participar activamente en una Comunidad de Aprendizaje Campesino.
Las convocatorias se realizan a través de asambleas ejidales o comunales en las zonas donde el programa se implementa.
Para más información, se puede consultar el sitio oficial de Sembrando Vida.