Dan a conocer lista de personas que podrían recibir 40 mil pesos
A través del programa de Vivienda para el Bienestar, los beneficiarios podrán recibir 40 mil pesos de apoyo, para ello las autoridades dieron a conocer una lista de sectores de la población que serían los prioritarios.
¿Quiénes están en la lista de grupos prioritarios?
De acuerdo con las autoridades, la lista de grupos prioritarios para recibir el apoyo de 40 mil pesos como parte del programa de Vivienda para el Bienestar, son:
- Mujeres jefas del hogar
- Personas adultas mayores
- Población indígena
- Personas con discapacidad
- Habitantes de zonas prioritarias
¿Dónde registrarse para el programa de Vivienda para el Bienestar?
En la primera etapa del programa de Vivienda para el Bienestar se instalarán 58 módulos de registro distribuidos en los siguientes 20 estados:
- Baja California
- Sonora
- Durango
- Guanajuato
- Zacatecas
- Colima
- Michoacán de Ocampo
- Nayarit
- Hidalgo
- Querétaro
- Guerrero
- Morelos
- Puebla
- Tlaxcala
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Quintana Roo
- Yucatán
En los módulos instalados se recibirá la documentación de las personas interesadas en participar.
De acuerdo con autoridades, personal capacitado verificará la documentación, capturará los datos de cada solicitante en la Cédula de Diagnóstico y entregará un folio de registro. Esta información servirá para perfilar la demanda y avanzar en la selección.
¿Qué documentos se necesitan para el registro?
El registro es personal e intransferible y solo podrá realizarse en los módulos habilitados. Para inscribirse es necesario presentar en original y copia:
- Identificación oficial vigente con fotografía (INE o equivalente)
- CURP actualizado
- Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)
[TE PUEDE INTERESAR: Vivienda en Conjunto, el programa del Invi sin intereses para tener casa en CDMX]
El horario general de atención es de 8:00 a 16:00 horas, aunque algunos módulos operarán con horarios específicos.
¿Cómo saber si fuiste elegido?
Después del registro, la Comisión Nacional de Vivienda evaluará las solicitudes recibidas en un plazo máximo de 20 días hábiles y, después, publicará el listado preliminar de posibles beneficiarios en su página oficial: www.gob.mx/conavi; así como en puntos estratégicos de las zonas de intervención.
[TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué se sabe de los departamentos de 2 mil pesos al mes en CDMX?]
Después, personas de la Comisión contactará a las personas preseleccionadas por llamada, SMS o WhatsApp para programar una visita domiciliaria, en la que se verificará la información y, de ser necesario, se solicitará documentación adicional.