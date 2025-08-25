Dan a conocer lista de personas que podrían recibir 40 mil pesos

GENERANDO AUDIO...

El apoyo de vivienda es de 40 mil pesos. Foto: Cuartoscuro

A través del programa de Vivienda para el Bienestar, los beneficiarios podrán recibir 40 mil pesos de apoyo, para ello las autoridades dieron a conocer una lista de sectores de la población que serían los prioritarios.

¿Quiénes están en la lista de grupos prioritarios?

De acuerdo con las autoridades, la lista de grupos prioritarios para recibir el apoyo de 40 mil pesos como parte del programa de Vivienda para el Bienestar, son:

Mujeres jefas del hogar

Personas adultas mayores

Población indígena

Personas con discapacidad

Habitantes de zonas prioritarias

¿Dónde registrarse para el programa de Vivienda para el Bienestar?

En la primera etapa del programa de Vivienda para el Bienestar se instalarán 58 módulos de registro distribuidos en los siguientes 20 estados:

Baja California

Sonora

Durango

Guanajuato

Zacatecas

Colima

Michoacán de Ocampo

Nayarit

Hidalgo

Querétaro

Guerrero

Morelos

Puebla

Tlaxcala

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Quintana Roo

Yucatán

En los módulos instalados se recibirá la documentación de las personas interesadas en participar.

De acuerdo con autoridades, personal capacitado verificará la documentación, capturará los datos de cada solicitante en la Cédula de Diagnóstico y entregará un folio de registro. Esta información servirá para perfilar la demanda y avanzar en la selección.

¿Qué documentos se necesitan para el registro?

El registro es personal e intransferible y solo podrá realizarse en los módulos habilitados. Para inscribirse es necesario presentar en original y copia:

Identificación oficial vigente con fotografía (INE o equivalente)

con fotografía (INE o equivalente) CURP actualizado

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

El horario general de atención es de 8:00 a 16:00 horas, aunque algunos módulos operarán con horarios específicos.

¿Cómo saber si fuiste elegido?

Después del registro, la Comisión Nacional de Vivienda evaluará las solicitudes recibidas en un plazo máximo de 20 días hábiles y, después, publicará el listado preliminar de posibles beneficiarios en su página oficial: www.gob.mx/conavi; así como en puntos estratégicos de las zonas de intervención.

Después, personas de la Comisión contactará a las personas preseleccionadas por llamada, SMS o WhatsApp para programar una visita domiciliaria, en la que se verificará la información y, de ser necesario, se solicitará documentación adicional.