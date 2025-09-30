GENERANDO AUDIO...

Prohíben venta y consumo de bebidas energizantes a menores. | Foto: Shutterstock.

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes 30 de septiembre reformas a la Ley General de Salud que prohíben la venta y consumo de bebidas energizantes a menores de 18 años de edad en México.

La medida fue respaldada con 401 votos a favor y ninguno en contra. Con la reforma, los comercios que incumplan esta disposición podrán recibir sanciones económicas de hasta 226 mil 280 pesos.

“… Ningún negocio justifica que pongamos riesgo la salud de nuestros jóvenes, más en una etapa donde están en pleno desarrollo de sus capacidades, en pleno desarrollo de sus aptitudes…”. José Luis Fernández Martínez, diputado del PVEM.

Multas de hasta 226 mil pesos a comercios

Los legisladores señalaron que el objetivo es proteger la salud de niñas, niños y adolescentes ante los riesgos que representan estos productos, que suelen contener cafeína, taurina y azúcares en altas concentraciones.

Durante la discusión, los diputados recordaron que el consumo excesivo de bebidas energizantes puede provocar alteraciones en el sistema nervioso, problemas cardiovasculares y adicciones, especialmente en población joven.

“… Efectos cardiovasculares graves, como las arritmias, ventriculares, muerte súbita cardiaca, riesgos cancirogénicos…

Los impactos en la salud mental asociados a depresión, insomnio y estrés, principalmente en adolescentes y estudiantes, que según ellos los utilizan supuestamente para rendir mucho más en la escuela o en el trabajo…”. José Mario Íñiguez Franco, diputado del PAN

Riesgos de combinar energizantes con alcohol

El dictamen también alertó sobre los peligros de mezclar energizantes con alcohol, una práctica común entre adolescentes y adultos jóvenes. De acuerdo con especialistas citados en la sesión, esta combinación puede generar arritmias, deshidratación y pérdida de la conciencia.

Además de la restricción a menores, los diputados remarcaron que se trata de un primer paso hacia una mayor regulación de este tipo de bebidas en el país.

Secretaría de Salud y Cofepris deberán emitir nuevas reglas

La reforma instruye a la Secretaría de Salud a modificar su reglamentación en un plazo máximo de 90 días.

Posteriormente, la Cofepris tendrá que publicar una nueva Norma Oficial Mexicana que defina lineamientos más estrictos para la comercialización de bebidas energizantes.

