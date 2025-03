GENERANDO AUDIO...

El 29 de marzo de 2025 entraron en vigor las nuevas disposiciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) sobre la prohibición de comida chatarra en escuelas. Según el Diario Oficial de la Federación, la medida busca fomentar estilos de vida saludables y reducir enfermedades como la obesidad infantil. Incumplirlo conllevará multas de hasta 130 mil pesos.

Los lineamientos aplican en escuelas de educación Básica, Media Superior y Superior. En caso de incumplimiento, las instituciones podrían enfrentar sanciones económicas o administrativas. Pero, ¿podría aplicar también una sanción para padres que envíen comida chatarra o los puestos ambulantes que no promuevan una dieta nutritiva?

¿Los padres serán multados por enviar comida chatarra a sus hijos?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró que no habrá sanciones económicas para los padres que envíen comida chatarra a sus hijos. Sin embargo, recomendó optar por alimentos saludables.

“No, no te van a castigar, pero no debes. No debe comerse ni papitas fritas, ni refrescos, ni nada de eso que hace mucho daño a la salud”, declaró en conferencia matutina. También sugirió a los padres incluir opciones como frutas y alimentos naturales en las loncheras escolares.

Asimismo, en redes sociales, profesores también hacen la invitación a informarse para aplicar la ley de manera justa, pues se hace hincapié en que en las normas operativas de esta prohibición, se descartan que la ley pueda alcanzar a padres de familia “No se pueden meter con el lunch de tus hijos, pero sí échale la mano a la autoridad y no envíes comida chatarra regularmente en la lonchera de tus hijos”, se observa en un video publicado en TikTok.

¿Las escuelas serán sancionadas por vender comida chatarra?

La SEP estableció que las escuelas que permitan la venta de comida chatarra podrán recibir multas económicas y administrativas. Esto se aplicará en caso de que se incumplan los lineamientos sobre la alimentación escolar.

El Manual de Alimentos en las Escuelas establece que la venta de productos chatarra dentro de los planteles se debe reportar a las autoridades correspondientes, que podrán sancionar económicamente a los centros educativos.

“En caso de incumplimiento de las obligaciones contenidas en los presentes Lineamientos y su Anexo Único, así como la omisión de dar aviso a las autoridades correspondientes, la autoridad escolar será responsable”, precisó la SEP a través del Manual de Alimentos en las Escuelas.

En este sentido, la dependencia recuerda a los centros educativos que desde el próximo 31 de marzo “quedará prohibida la venta y publicidad de alimentos o bebidas con bajo valor nutricional y alta densidad energética, dentro de los centros escolares”.

¿Los puestos ambulantes podrán seguir vendiendo comida chatarra?

El acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales a los que deberán sujetarse la preparación, la distribución y el expendio de los alimentos y bebidas preparados, procesados y a granel, así como el fomento de los estilos de vida saludables en alimentación, dentro de toda escuela del Sistema Educativo Nacional, establece que, las reformas a la ley sólo serán aplicables a las Tiendas Cooperativas Escolares.

Es por ello que, los puestos ambulantes y establecimientos cercanos a las escuelas no se sancionarán en caso de que continúen vendiendo alimentos considerados como chatarra; sin embargo, al igual que a los padres de familia, se les exhorta a que encaminen su vendimia a productos que se ajusten al perfil de la vida saludable que promueve la SEP.

No obstante, la SEP exhorta a los comerciantes a priorizar la venta de alimentos saludables en las inmediaciones escolares.

Multas y sanciones para escuelas que incumplan

Las escuelas que incumplan esta normativa enfrentarán sanciones económicas y administrativas. El acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en su título V, Capítulo Único, señala lo siguiente:

Para la determinación y sanción de las infracciones a las disposiciones sanitarias, las autoridades educativas deberán hacer del conocimiento de la COFEPRIS y/o de sus homólogos estatales, las irregularidades e incumplimientos que detecten en las supervisiones que realicen a las escuelas, a fin de que éstas realicen la visita correspondiente y, en su caso, apliquen las medidas de seguridad y sanciones, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

Lo anterior, con independencia de las visitas, verificaciones medidas y sanciones que establezcan como competencia de otras autoridades la normativa aplicable.