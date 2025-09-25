Promesas rotas: dos sexenios con compromisos incumplidos en el caso Ayotzinapa

GENERANDO AUDIO...

El caso Ayotzinapa sigue.

A 11 años de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, los padres de los jóvenes continúan esperando resultados en las investigaciones y cumplimiento de las promesas de justicia hechas por distintos gobiernos, pero la exigencia de los familiares es la misma: presentación con vida de los estudiantes.

La “verdad histórica”

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, las autoridades sostuvieron la versión llamada “verdad histórica”, en la que según los estudiantes habrían sido incinerados en un basurero en Cocula, declaración que fue rechazada por expertos nacionales e internacionales. Los familiares denunciaron falta de transparencia y deficiencias en las investigaciones.

Con la “verdad histórica” trataron de cerrar el caso, sin embargo, el gobierno en turno no lo logró y la promesa de resolver el caso no llegó.

Protegieron al Ejército

Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la Presidencia en 2018, se prometió un enfoque renovado, con la creación de una comisión para la verdad y la reactivación de órdenes de aprehensión, incluyendo a elementos del Ejército. Sin embargo, los padres han señalado que los avances fueron limitados y que la información fue insuficiente, pues, se prometió la presentación con vida de los jóvenes, lo cual no se logró.

Además, otra de las promesas fue investigar a fondo al Ejército, la cual no se concretó. Durante el año pasado, los padres acusaron a AMLO de proteger a la institución.

Hasta el momento, solo algunos restos óseos han sido identificados, mientras que el paradero de la mayoría de los estudiantes sigue siendo desconocido. Las familias han insistido en que ni el gobierno priista ni el actual han cumplido con las promesas de esclarecer los hechos y castigar a los responsables.

Relación de los padres con Sheinbaum

Actualmente, los padres de los normalistas se han reunido con la presidenta Claudia Sheinbaum y mantienen la esperanza de que las investigaciones avancen. Además, como primera promesa, se pidió que el expediente no se cerrara.

Pese a la disposición de la presidenta, las investigaciones no avanzan del todo, dijo Isidoro Vicario, abogado de los padres de los 43 normalistas, en entrevista en A las nueve en Uno, con Pablo Valdés y Juan Rivas.

“No se ve que la disposición de la presidenta se traduzca en hechos reales. Pero, aun así, los padres y madres mantienen el diálogo con la jefa del Ejecutivo. Habrá una próxima reunión a inicios de noviembre, en la que se espera que se den algunos avances sustanciales de las líneas de investigación que los padres han estado planteando”, comentó.

“Probablemente, después de la reunión, los padres tendrán que hacer una valoración objetiva de qué tanto o qué tan poco se ha avanzado en esta administración, concretamente”.

Pese a los altibajos del caso, los padres se mantienen en su exigencia de la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, añadió Vicario.

El caso Ayotzinapa sigue siendo un símbolo de impunidad en México. A pesar de marchas, reuniones con autoridades y exigencias de organismos internacionales, los padres de los 43 continúan buscando verdad y justicia, enfrentando lo que consideran compromisos incumplidos por parte de los distintos sexenios.