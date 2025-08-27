GENERANDO AUDIO...

Gutiérrez Müeller cuenta con trayectoria ligada a la docencia CUARTOSCURO

Beatriz Gutiérrez Müeller, esposa de Andrés Manuel López Obrador, aparece entre los nueve perfiles avalados por la Comisión de Auscultación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) para posible aspirante a la rectoría de la máxima casa de estudios de la entidad poblana.

En su página oficial, dicha institución informa sobre su proceso de elección 2025 y su convocatoria para el nombramiento de la persona titular de la rectoría. En el apartado de personas nominadas se encuentra una lista de nueve candidatos y la número 6 aparece el nombre de Beatríz Gutiérrez Müller.

Tras concluir la jornada en la Comisión de Auscultación se informó que la cónyuge del expresidente de México tiene una entrevista, la cual deberá realizarse este 27 de agosto a las 13:45 horas en Puebla.

Dicha Comisión también informó que fueron propuestos:

Laura Alicia Barroso Yáñez

Cesar Ricardo Cansino Ortiz

Eloísa Shengli Chilián Herrera

Salvador Galicia Isasmendi

Odorico Mora Carreón

Ricardo Paredes Solorio

Rodolfo Javier Zepeda Memijz

La actual rectora Lilia Cedillo quien busca reelegirse

Cabe resaltar que recientemente la exprimera dama estuvo envuelta en polémica tras una supuesta mudanza a Madrid, España, se sabe que desde 2015 está adscrita a la BUAP y se consolidó en 2020 cuando Alfonso Esparza Ortiz fungía como rector.

Beatriz Gutiérrez Müeller cuenta con una trayectoria laboral ligada a la docencia e investigación, se desconoce si asistirá a la cita tras ser convocada por la Comisión de Auscultación.

El jueves 28 que se realizará el registro oficial de las candidaturas de los aspirantes que cumplan con los requisitos de 10:00 a 15:00 horas en el Edificio Carolino.

Las campañas iniciarán a las 9:00 horas del 29 de agosto y concluirán a las 17:00 horas del 2 de septiembre, la jornada electoral se realizará el 10 de septiembre y la validación y nombramiento de la rectora o rector será el 12 de septiembre.