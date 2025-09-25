GENERANDO AUDIO...

Protestas por caso Ayotzinapa han derivado en quemas. Fotos: Cuartoscuro

La tarde del 25 de septiembre de 2025, estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, protagonizaron una manifestación frente al Campo Militar 1A en la Ciudad de México. Al terminar el acto, destruyeron el acceso con un vehículo y le prendieron fuego.

Este incidente se suma a una serie de protestas que repiten un patrón: cuarteles e instalaciones militares como escenarios de protestas agresivas. La pregunta es: ¿por qué estos lugares se vuelven símbolos y blancos de las protestas de los normalistas?

Acusaciones directas al Ejército por caso Ayotzinapa

Según el colectivo de padres de los 43 estudiantes desaparecidos y los propios normalistas, los ataques a cuarteles responden a que el Ejército Mexicano —en particular el 27 Batallón de Infantería de Iguala— habría tenido participación directa en los hechos del 26-27 de septiembre de 2014.

A pesar de documentos, testimonios y evidencias, casi ninguna sentencia ha alcanzado a militares en este caso. Según reportes, de los 14 miembros de la Sedena señalados como presuntos implicados, sólo tres permanecen encarcelados. Algunos otros imputados han sido liberados bajo diversas medidas cautelares.

Este vacío judicial alimenta la percepción —y la narrativa de los manifestantes— de que las instituciones castrenses tienen impunidad dentro del caso Ayotzinapa.

Historial de ataques de normalistas a cuarteles

A continuación, algunos de los episodios más mediáticos en los que normalistas han dirigido sus protestas hacia cuarteles:

15 de diciembre de 2016, 35ª Zona Militar (Chilpancingo, Guerrero):

Ataques con bombas molotov, piedras y cohetes tras tomar una caseta de cobro en la Autopista del Sol.

23 de septiembre de 2017, 27 Batallón (Iguala):

Lanzamientos de petardos, pintas y confrontaciones simbólicas en el cuartel.

14 de septiembre de 2022, 27 Batallón de Infantería (Iguala):

Quemaron un camión en la entrada para exigir órdenes de aprehensión contra militares.

[TAMBIÉN PUEDES LEER: Presentarán nuevas líneas de investigación en caso Ayotzinapa]

23 de septiembre de 2022, Campo Militar 1A (CDMX):

Destrozos sobre rejas, petardos y pintas en instalaciones del cuartel.

23 de septiembre de 2025, 27 Batallón (Iguala):

Queman camioneta, atacan con petardos y reclaman acceso a los “800 folios” que Sedena posee sobre Ayotzinapa.

25 de septiembre de 2025, Campo Militar 1A (CDMX):

Normalistas usan un camión para derribar puerta de acceso, lanzan petardos, cohetes y queman el camión; buscan abrir la puerta del cuartel; protestan en el marco del 11° aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes.

El asalto a la puerta de Palacio Nacional en 2024

En marzo de 2024, normalistas de Ayotzinapa derribaron la puerta de Palacio Nacional durante la habitual mañanera del presidente López Obrador. Utilizaron una camioneta de la CFE para empujar la puerta de madera en la calle de Moneda.

Mientras ocurría, el presidente seguía su conferencia y los militares apenas contrarrestaron el intento de irrupción.