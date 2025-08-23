GENERANDO AUDIO...

El próximo día de descanso oficial en México será el martes 16 de septiembre, en conmemoración del Día de la Independencia. Aunque se trata de una de las fechas más importantes del calendario cívico, este año no se recorrerá para hacer puente, ya que la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que debe respetarse el día exacto.

En el caso del calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el día libre llega apenas 15 días después del regreso a clases, programado para el 1 de septiembre, lo que representará una primera pausa temprana para estudiantes y docentes.

El 16 de septiembre será el próximo feriado en México

De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, el 16 de septiembre es un día de descanso obligatorio para todas las personas trabajadoras, quienes deben recibir su salario normal.

En caso de que tengan que laborar, el pago debe ser triple, es decir, su sueldo diario más uno doble adicional.

¿Cuántos días feriados quedan en 2025?

En total, la LFT contempla siete días de descanso obligatorio en el año, de los cuales quedan tres con el 16 de septiembre. Estos días están reconocidos en el artículo 74 de la ley y deben aplicarse de forma general en centros laborales y escuelas.

Martes 16 de septiembre – Día de la Independencia

Lunes 17 de noviembre – En conmemoración del 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana

Jueves 25 de diciembre – Navidad

¿Qué pasa si trabajas en día feriado?

El artículo 75 de la LFT establece que si una persona debe presentarse a laborar en un día de descanso obligatorio, tiene derecho a un pago triple: el salario normal más un salario doble por el servicio prestado.

“Las y los trabajadores quedarán obligados a prestar los servicios y tendrán derecho a que se les pague, independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado”, indica la ley.

