Proyecta Presidencia subir impuesto a refrescos en 2026, así como reforma a Ley Aduanera

En el Paquete Económico 2026, el Gobierno federal aumentará el impuesto a refresqueras, advirtió Ernestina Godoy en reunión plenaria con legisladores de Morena, a fin de desincentivar el consumo de estas bebidas.

Asimismo, adelantó que en los próximos días enviará la Presidencia algunas iniciativas de reforma, entre ellas una a la Ley Aduanera que, dijo, causará “mucho escozor” a algunos, pero “el momento en que tenemos que apretar todo lo que tiene que ver con importaciones y exportaciones”.

¿Qué plantea la Presidencia a legisladores?

En reunión con los legisladores oficialistas, la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, aseguró que este 8 de septiembre el Ejecutivo federal enviará el proyecto de Paquete Económico 2026 a la Cámara de Diputados para su análisis.

Agregó que en este se planteará un aumento al IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) a las empresas refresqueras, con la intención de desincentivar el consumo de refrescos en el país.

Ello, en línea con el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum del pasado 27 de agosto, sobre una campaña nacional contra estas bebidas, pues dijo que “el azúcar en exceso representa un alto riesgo para la salud, y está asociado a la diabetes y a la hipertensión”.

“En el Paquete Económico, seguramente, van a tener mucho cabildeo, porque vienen algunas cosas importantes, sobre todo con las refresqueras”

Ernestina Godoy / consejera jurídica Presidencia

Sin embargo, eso no será todo, pues también se enviará en los próximos días varias iniciativas de reforma, entre las que se incluirá una a la Ley Aduanera, a fin de “apretar” las importaciones y exportaciones y “eliminar la corrupción” en este ámbito, sin dar mayores detalles sobre esta y quiénes resultarán afectados, pues afirmó que podrían recibir en San Lázaro cabildeo por parte de las empresas importadoras para modificar la propuesta.

Ante ello, pidió a los diputados morenistas analizar y leer bien la iniciativa, pues se tratará de una reforma de gran calado.

También habrá otras propuestas

Mientras que también se contempla presentar una modificación respecto al sistema nacional de salud, dando acceso al IMSS Bienestar a los derechohabientes del ISSSTE.

De igual forma, tras hablar sobre el plan de Sheinbaum en el tema legislativo, Godoy adelantó a los legisladores que en el próximo periodo de sesiones podrán aprobar sus propias iniciativas, siempre y cuando no toquen temas presupuestales, pues “digamos que está bien usado el presupuesto, entonces no podemos ponerle más presiones”.

En tanto que afirmó que entre las iniciativas impulsadas por Morena desde el Congreso podría haber aquellas que solo requieran reformas organizacionales, mientas no impacten el presupuesto.