Publican en el DOF reformas a la Ley de Amparo y Amnistía

Los cambios a la Ley de Amparo y Amnistía fueron publicados. Foto: Getty Images

Este viernes 14 de junio fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los decretos referentes a las reformas a la Ley de Amparo y Ley de Amnistía.

En el caso del primer decreto se reformaron los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de suspensión del acto reclamado e inconstitucionalidad de normas generales.

La reforma agrega un párrafo al artículo 148 de la Ley de Amparo, para establecer que “tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales”.

La iniciativa también deroga el último párrafo del artículo 129 de la Ley de Amparo. Al respecto, establece la facultad de los jueces para que, de manera excepcional, concedan la suspensión, cuando la negativa de la medida cautelar, pueda causar mayor afectación al interés social.

En el segundo decreto se adiciona un artículo 9 a la Ley de Amnistía, en materia de otorgamiento de amnistía de manera directa.

El artículo 9 de la Ley de Amnistía queda de la siguiente manera:

Por determinación exclusiva de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal, se podrá otorgar el beneficio de la amnistía de manera directa, sin sujetarse al procedimiento establecido en este ordenamiento, en casos específicos que reúnan las siguientes condiciones:

Que la amnistía se otorgue a personas que aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes para el Estado Mexicano.

Que en contra de la persona o personas a las que se conceda la amnistía, se haya ejercido la acción penal, estén siendo procesados o se encuentren sentenciados por cualquier delito.

Lo que hay que saber de la Ley de Amparo

El 24 de abril se reformaron los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución. Se hicieron cambios significativos que afectan la manera en que este recurso legal puede utilizarse para proteger derechos colectivos en México.

Una de las repercusiones más destacadas de estas reformas es la eliminación de la posibilidad de que un solo amparo beneficie a una comunidad o grupo de personas sin que estos hayan acudido individualmente al juicio.

El doctor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Jesús Garza Onofre, explicó a UnoTV cuáles son las repercusiones de estas modificaciones:

“Si queremos que un amparo tenga una suspensión para toda una colectividad, todas las personas afectadas van a tener que interponer un amparo, a todas luces es una regresión. El amparo sí va a seguir funcionando como un medio de defensa frente a las afectaciones de los derechos, pero ya esos efectos para cuestiones colectivas, para derechos difusos que estén de manera en red va a ser imposible que funcionen”. Jesús Garza Onofre, investigador de la UNAM.

Uno de los casos en los que con un amparo se ayudó a la colectividad, fue cuando en plena pandemia de COVID-19. En aquel momento, un juzgado federal en Naucalpan, Estado de México, concedió una suspensión definitiva a los padres de una adolescente de 15 años. La resolución permitió que la joven pudiera ser vacunada, y, con ello, se abrió la posibilidad de que más menores de edad obtuvieran la vacuna.

“El tema de la vacuna es claramente: si nada más era a mí, que era una vacuna que no me ponían, yo interpongo una denuncia y ya, pero si era una enfermedad que se estaba propagando, que no estaba habiendo capacidades para ponerla. Creo que es un buen ejemplo de cómo ciertos derechos van a afectar a una comunidad y no nada más a una persona”, destacó el investigador de la UNAM.

¿Y la Ley de Amnistía?

La Ley de Amnistía en México tiene como objetivo liberar a los presos que hayan sido procesados o se les haya dictado sentencia firme, aunque no aplica para todos y tiene ciertas características.

La amnistía es el instrumento mediante el cual se concede el perdón por la realización de actos delictivos a aquellas personas en situación de vulnerabilidad, y su efecto es la extinción de las acciones penales y sanciones impuestas.

Con la Ley de Amnistía se busca que algunos presos puedan recuperar la libertad y se reintegren a la sociedad, tal como lo describe el mismo Gobierno de México.

Características para ser contemplado en la Ley de Amnistía

Lista de delitos que aplican para la Ley de Amnistía, según el artículo único que publicó la Cámara de Diputados: