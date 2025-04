La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que los narcocorridos no están prohibidos en México, ni siquiera en los estados donde se han registrado polémicas por la interpretación de este tipo de canciones.

La declaración se dio luego de los disturbios en Texcoco, durante un concierto del cantante Luis R. Conriquez, quien optó por no interpretar este género musical.

Durante su gira en el estado de Aguascalientes, la mandataria fue cuestionada sobre los recientes hechos en la Feria de Texcoco, donde se generaron protestas y actos de violencia tras la cancelación de narcocorridos en una presentación.

Al respecto, Sheinbaum señaló que el Gobierno de México no aplica ningún tipo de censura ni prohibición.

“No están prohibidos. Eso es importante porque no los prohibimos. Lo que queremos es promover que la música tenga otros contenidos. En nuestro caso no prohibimos. Es un proceso educativo formativo en donde todos tenemos que contribuir a que no haya apología de la violencia”.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México