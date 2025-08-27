GENERANDO AUDIO...

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) informó que a partir del 1 de septiembre de 2025 comenzarán los periodos de veda y aprovechamiento de pesca para diferentes especies en aguas de jurisdicción federal. La medida busca asegurar el uso responsable de los recursos acuáticos en México.

De acuerdo con Agricultura y la Conapesca, estas acciones se tomaron con base en la opinión técnica del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS), que recomendó los tiempos adecuados para cuidar la reproducción de cada especie.

Veda de abulón, almeja y pulpo en septiembre

Los periodos de veda aplicarán en las siguientes especies y zonas:

Abulón : del 1 de septiembre de 2025 al 31 de enero de 2026 en Baja California Sur.

: del 1 de septiembre de 2025 al 31 de enero de 2026 en Baja California Sur. Almeja chocolata : del 1 de septiembre al 31 de diciembre en Bahía Magdalena-Almejas, Baja California Sur.

: del 1 de septiembre al 31 de diciembre en Bahía Magdalena-Almejas, Baja California Sur. Pulpo verde : del 1 de septiembre al 30 de noviembre en Bahía de los Ángeles, Baja California.

: del 1 de septiembre al 30 de noviembre en Bahía de los Ángeles, Baja California. Lisa y liseta : del 1 de septiembre al 10 de noviembre en Laguna Madre, Tamaulipas.

: del 1 de septiembre al 10 de noviembre en Laguna Madre, Tamaulipas. Ostión: del 15 de septiembre al 31 de octubre en Tabasco.

Especies con autorización de captura

En el mismo mes inicia el aprovechamiento de siete especies, entre ellas:

Langosta : del 15 de septiembre de 2025 al 15 de febrero de 2026 en Baja California y parte de Baja California Sur.

: del 15 de septiembre de 2025 al 15 de febrero de 2026 en Baja California y parte de Baja California Sur. Ostión de roca : del 1 de septiembre de 2025 al 31 de mayo de 2026 en el Pacífico, de Sinaloa a Chiapas.

: del 1 de septiembre de 2025 al 31 de mayo de 2026 en el Pacífico, de Sinaloa a Chiapas. Camarón del Golfo y Caribe : desde el 13 de septiembre en Campeche, Tabasco y Quintana Roo.

: desde el 13 de septiembre en Campeche, Tabasco y Quintana Roo. Bagre : del 1 de septiembre de 2025 al 30 de abril de 2026 en el Lago de Chapala, Jalisco y Michoacán.

: del 1 de septiembre de 2025 al 30 de abril de 2026 en el Lago de Chapala, Jalisco y Michoacán. Tilapia : del 1 de septiembre de 2025 al 30 de junio de 2026 en la presa Santa Rosa, Jalisco.

: del 1 de septiembre de 2025 al 30 de junio de 2026 en la presa Santa Rosa, Jalisco. Curvina golfina : del 1 de septiembre de 2025 al 30 de abril de 2026 en el Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado.

: del 1 de septiembre de 2025 al 30 de abril de 2026 en el Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado. Pulpo común: del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2025 en el Sistema Arrecifal Veracruzano.

Agricultura pide respetar la veda

La Conapesca hizo un llamado a pescadoras y pescadores para respetar los periodos de veda, con el fin de garantizar una pesca sostenible y proteger los ecosistemas marinos.

Asimismo, recordaron que está disponible la línea 669 915 6913 las 24 horas, los 365 días del año, para denunciar pesca ilegal o malas prácticas.