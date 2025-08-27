Pulpo, abulón y almeja entran en veda de pesca en septiembre: ¿qué especies se salvan?
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) informó que a partir del 1 de septiembre de 2025 comenzarán los periodos de veda y aprovechamiento de pesca para diferentes especies en aguas de jurisdicción federal. La medida busca asegurar el uso responsable de los recursos acuáticos en México.
De acuerdo con Agricultura y la Conapesca, estas acciones se tomaron con base en la opinión técnica del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS), que recomendó los tiempos adecuados para cuidar la reproducción de cada especie.
Veda de abulón, almeja y pulpo en septiembre
Los periodos de veda aplicarán en las siguientes especies y zonas:
- Abulón: del 1 de septiembre de 2025 al 31 de enero de 2026 en Baja California Sur.
- Almeja chocolata: del 1 de septiembre al 31 de diciembre en Bahía Magdalena-Almejas, Baja California Sur.
- Pulpo verde: del 1 de septiembre al 30 de noviembre en Bahía de los Ángeles, Baja California.
- Lisa y liseta: del 1 de septiembre al 10 de noviembre en Laguna Madre, Tamaulipas.
- Ostión: del 15 de septiembre al 31 de octubre en Tabasco.
Especies con autorización de captura
En el mismo mes inicia el aprovechamiento de siete especies, entre ellas:
- Langosta: del 15 de septiembre de 2025 al 15 de febrero de 2026 en Baja California y parte de Baja California Sur.
- Ostión de roca: del 1 de septiembre de 2025 al 31 de mayo de 2026 en el Pacífico, de Sinaloa a Chiapas.
- Camarón del Golfo y Caribe: desde el 13 de septiembre en Campeche, Tabasco y Quintana Roo.
- Bagre: del 1 de septiembre de 2025 al 30 de abril de 2026 en el Lago de Chapala, Jalisco y Michoacán.
- Tilapia: del 1 de septiembre de 2025 al 30 de junio de 2026 en la presa Santa Rosa, Jalisco.
- Curvina golfina: del 1 de septiembre de 2025 al 30 de abril de 2026 en el Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado.
- Pulpo común: del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2025 en el Sistema Arrecifal Veracruzano.
Agricultura pide respetar la veda
La Conapesca hizo un llamado a pescadoras y pescadores para respetar los periodos de veda, con el fin de garantizar una pesca sostenible y proteger los ecosistemas marinos.
Asimismo, recordaron que está disponible la línea 669 915 6913 las 24 horas, los 365 días del año, para denunciar pesca ilegal o malas prácticas.