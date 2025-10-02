QR contra huachicol fiscal: Sheinbaum anuncia nueva norma para pipas

GENERANDO AUDIO...

A partir del 15 de octubre, todas las unidades que transporten combustible en el país deberán portar un permiso especial con información sobre el origen y destino del mismo, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia en Palacio Nacional.

La mandataria explicó que esta medida se integra a las acciones de combate contra el denominado “huachicol fiscal”.

Medida será obligatoria y con sanciones

Sheinbaum detalló que el QR visible será otorgado por la Comisión Nacional de Energía, y permitirá identificar a quién se le compra y a quién se le vende el combustible.

“Esto del QR, ya se emitió esta norma, quiere decir que todo transporte que lleve cualquier combustible, a partir del 15 de octubre, tiene que llevar una calcomanía, quién se la manda, la Comisión Nacional de Energía. Es un QR visible, tiene que decir a quién le compraste el combustible y a quién se lo vas a vender, entonces un guardia nacional va a poder detener a quien no lleve QR y en caso de que haya falsificación o no haya QR, se tendrá que hablar a la Fiscalía para que se haga la investigación y se hará el incautamiento de ese combustible.”

La presidenta destacó que los agentes de la Guardia Nacional podrán realizar detenciones en caso de incumplimiento, y que si se detecta falsificación se dará parte a la Fiscalía para iniciar las investigaciones correspondientes.

