¿Qué adultos con Inapam pueden obtener aguinaldo?

Algunos adultos con Inapam tiene derecho a aguinaldo. Foto: Getty Images

Cada año, miles de trabajadores en México esperan con entusiasmo el aguinaldo, ese ingreso extra que se convierte en un respiro económico justo a fin de año; sin embargo, muchas personas desconocen que también existe un programa especial que permite a los adultos mayores con Inapam recibir este beneficio, siempre y cuando cumplan ciertos requisitos y participen activamente en él.

¿Qué adultos mayores con Inapam tienen derecho a aguinaldo?

Las personas mayores de 60 años que cuenten con credencial vigente del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) y estén inscritas en el programa Vinculación Productiva pueden acceder a este derecho. Para ello, deben ser contratadas por empresas que tengan un convenio oficial con Inapam, ya sea por hora, por jornada o por proyecto, con prestaciones legales y, en algunos casos, superiores a las establecidas por la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Este programa no entrega el aguinaldo automáticamente, sino que está diseñado para fomentar la participación laboral en empleos formales, con condiciones legales y prestaciones completas, incluyendo sueldo base, vacaciones, utilidades y aguinaldo proporcional.

Requisitos para recibir el aguinaldo Inapam 2025

Para poder acceder a este derecho laboral, es necesario cumplir con una serie de requisitos específicos. No basta con tener la credencial; hay que estar activo dentro del programa y en un empleo formal.

Tener credencial Inapam vigente

Estar inscrito en el programa de Vinculación Productiva

Ser contratado por una empresa con convenio con Inapam

El aguinaldo se entrega antes del 20 de diciembre y se calcula con base en al menos 15 días de salario si se ha trabajado todo el año. Quienes ingresen a mitad de año recibirán el proporcional correspondiente.