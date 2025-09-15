¿Qué ciudades suspendieron los festejos por el Grito de Independencia?
Ya sea por recientes actos de violencia, amenazas a la seguridad, o falta de recursos, varias localidades en todo el país han anunciado la cancelación de los actos conmemorativos por las Fiestas Patrias.
Hasta el momento son 7 entidades con municipios en la lista, con Sinaloa como el caso más representativo, donde el gobierno estatal suspendió las festividades por segundo año consecutivo, limitándolas a un acto cívico.
¿Qué ciudades del país cancelaron los actos del Grito de Independencia?
- Aguascalientes
- Baja California
- Baja California Sur
- Campeche
- Chiapas
- Chihuahua
- Ciudad de México
- Iztapalapa: suspenden verbena, pero mantienen ceremonia cívica
- Coahuila
- Colima
- Durango
- Estado de México
- Xalatlaco
- Guanajuato
- Guerrero
- Hidalgo
- Jalisco
- Michoacán
- Uruapan
- Peribán
- Zinapécuaro
- Morelos
- Nayarit
- Nuevo León
- Aramberri: por violencia
- Cadereyta: por falta de recursos y ante el pronóstico de lluvias
- Galeana: por inseguridad
- Rayones: por falta de recursos económicos
- Zaragoza: por violencia
- Oaxaca
- Asunción Ocotlán
- La Reforma
- Magdalena Ocotlán
- San Juan Bautista Guelache
- Santa María Yolotepec
- Santiago Amoltepec: por violencia
- Santiago Yosondúa
- Zapotitlán Palmas
- Puebla
- Querétaro
- Quintana Roo
- San Luis Potosí
- Sinaloa: solo habrá acto cívico
- Sonora
- Tabasco
- Tamaulipas
- Tlaxcala
- Veracruz
- Cerro Azul:
- Coahuitlán: por violencia
- Coxquihui
- Zozocolco
- Yucatán
- Zacatecas
[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]
En tanto que algunas comunidades suspendieron únicamente la verbena popular, manteniendo la ceremonia cívica del Grito de Independencia.