¿Qué ciudades suspendieron los festejos por el Grito de Independencia?

Ya sea por recientes actos de violencia, amenazas a la seguridad, o falta de recursos, varias localidades en todo el país han anunciado la cancelación de los actos conmemorativos por las Fiestas Patrias.

Hasta el momento son 7 entidades con municipios en la lista, con Sinaloa como el caso más representativo, donde el gobierno estatal suspendió las festividades por segundo año consecutivo, limitándolas a un acto cívico.

¿Qué ciudades del país cancelaron los actos del Grito de Independencia?

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chiapas

Chihuahua

Ciudad de México Iztapalapa: suspenden verbena, pero mantienen ceremonia cívica

Coahuila

Colima

Durango

Estado de México Xalatlaco

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacán Uruapan Peribán Zinapécuaro

Morelos

Nayarit

Nuevo León Aramberri: por violencia Cadereyta: por falta de recursos y ante el pronóstico de lluvias Galeana: por inseguridad Rayones: por falta de recursos económicos Zaragoza: por violencia

Oaxaca Asunción Ocotlán La Reforma Magdalena Ocotlán San Juan Bautista Guelache Santa María Yolotepec Santiago Amoltepec: por violencia Santiago Yosondúa Zapotitlán Palmas

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa: solo habrá acto cívico

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz Cerro Azul: Coahuitlán: por violencia Coxquihui Zozocolco

Yucatán

Zacatecas

En tanto que algunas comunidades suspendieron únicamente la verbena popular, manteniendo la ceremonia cívica del Grito de Independencia.