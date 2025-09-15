¿Qué ciudades suspendieron los festejos por el Grito de Independencia?

| 23:29 | Francisco López | Uno TV
¿Qué ciudades suspendieron los festejos por el Grito de Independencia?
Foto: Cuartoscuro

Ya sea por recientes actos de violencia, amenazas a la seguridad, o falta de recursos, varias localidades en todo el país han anunciado la cancelación de los actos conmemorativos por las Fiestas Patrias.

Hasta el momento son 7 entidades con municipios en la lista, con Sinaloa como el caso más representativo, donde el gobierno estatal suspendió las festividades por segundo año consecutivo, limitándolas a un acto cívico.

¿Qué ciudades del país cancelaron los actos del Grito de Independencia?

  • Aguascalientes
  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Campeche
  • Chiapas
  • Chihuahua
  • Ciudad de México
    • Iztapalapa: suspenden verbena, pero mantienen ceremonia cívica
  • Coahuila
  • Colima
  • Durango
  • Estado de México
    • Xalatlaco
  • Guanajuato
  • Guerrero
  • Hidalgo
  • Jalisco
  • Michoacán
    • Uruapan
    • Peribán
    • Zinapécuaro
  • Morelos
  • Nayarit
  • Nuevo León
    • Aramberri: por violencia
    • Cadereyta: por falta de recursos y ante el pronóstico de lluvias
    • Galeana: por inseguridad
    • Rayones: por falta de recursos económicos
    • Zaragoza: por violencia
  • Oaxaca
    • Asunción Ocotlán
    • La Reforma
    • Magdalena Ocotlán
    • San Juan Bautista Guelache
    • Santa María Yolotepec
    • Santiago Amoltepec: por violencia
    • Santiago Yosondúa
    • Zapotitlán Palmas
  • Puebla
  • Querétaro
  • Quintana Roo
  • San Luis Potosí
  • Sinaloa: solo habrá acto cívico
  • Sonora
  • Tabasco
  • Tamaulipas
  • Tlaxcala
  • Veracruz
    • Cerro Azul:
    • Coahuitlán: por violencia
    • Coxquihui
    • Zozocolco
  • Yucatán
  • Zacatecas

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

En tanto que algunas comunidades suspendieron únicamente la verbena popular, manteniendo la ceremonia cívica del Grito de Independencia.

Te recomendamos:

En 2030, salario mínimo alcanzará para 2.5 canastas básicas, promete Sheinbaum

Nacional

En 2030, salario mínimo alcanzará para 2.5 canastas básicas, promete Sheinbaum

Desfile Militar del 16 de septiembre: sigue la transmisión EN VIVO por Uno TV

Nacional

Desfile Militar del 16 de septiembre: sigue la transmisión EN VIVO por Uno TV

Grito de Independencia 2025 EN VIVO: transmisión este 15 de septiembre por Uno TV

Nacional

Grito de Independencia 2025 EN VIVO: transmisión este 15 de septiembre por Uno TV

¡Atención! Estados que tendrán Ley Seca por las Fiestas Patrias

Nacional

¡Atención! Estados que tendrán Ley Seca por las Fiestas Patrias

Etiquetas: , , , , , , , ,