No tires tus tickets: ¿qué cubre el seguro de usuario cuando ocupas las autopistas a cargo de Capufe?

Guarda los tickets para hacer válido el seguro. Foto: Cuartoscuro.

Manejar por las autopistas a cargo de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) ofrece un beneficio adicional a los automovilistas, además de llegar más rápido a su destino. Se trata de un seguro de usuario, y aquí en Unotv.com te explicamos sus características.

¿Qué cubre el seguro de usuario de Capufe?

De acuerdo con la dependencia federal, al momento de usar este tipo de carreteras, las personas cuentan con un seguro de responsabilidad civil, el cual tiene dos coberturas:

Responsabilidad Civil Autopista:

Ampara los daños que por condiciones atribuibles a la autopista (caída de barrera de paso, baches, semovientes [animales], objetos sobre el camino, derrumbes, entre otros) se causen a los usuarios mientras se encuentran en puentes y demás instalaciones propias de la autopista.

Para estos casos, el Seguro de Usuario ampara:

Gastos por los daños causados al vehículo a causa del siniestro

Gastos médicos de quienes viajan en el vehículo

Gastos funerarios

Cristales; aplicará un deducible del 25% del valor en tramos de reparación del cristal dañado, con un límite máximo de 116 UMA (valor en 2023 es de 103.74 pesos)

Responsabilidad Civil Usuario:

Son los daños que el automovilista provoca a la infraestructura administrada por Capufe. Esta póliza aplica una vez que el seguro particular del conductor haya excedido el monto contratado (primero se deberá agotar la suma asegurada del vehículo responsable y posteriormente entrará la cobertura de Responsabilidad Civil).

Ten en cuenta que para vehículos de uso particular y menores a 3.5 toneladas, en caso de no contar con un seguro particular tendrá que pagar un deducible de 7 mil pesos.

Esta cobertura ampara:

Los daños que la persona responsable ocasione a terceros

Gastos médicos a quienes resulten con lesiones a consecuencia del siniestro

Gastos funerarios a consecuencia del siniestro

Daños causados a la infraestructura de la autopista

Importante. En esta cobertura, no se cubrirán los daños que sufra el vehículo responsable.

Se excluye del seguro de usuario a las personas que se encuentren en estado de ebriedad, influencia de drogas y exceso de velocidad (comprobados por la autoridad competente).

Ver más ¿Sabes cómo funciona el #SeguroDeUsuario cuando es responsabilidad de la persona usuaria? Consulta la póliza vigente en el siguiente link https://t.co/yrSCFDErmk pic.twitter.com/0M8do5PVvI — CAPUFE (@CAPUFE) September 21, 2023

¿Cómo hacer válido el seguro de usuario?

Para hacer válido el seguro de usuario, el automovilista debe conservar los tickets de pago de peaje en las autopistas administradas por Capufe.

En caso de pagar vía dispositivos electrónicos, se deberá comprobar el pago con un formato que entrega el ajustador.