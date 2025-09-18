¿Qué es un amparo y de qué protege en México?

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty

El amparo es una herramienta que tienen al alcance los ciudadanos para proteger, de manera legal, sus derechos. El término ganó notoriedad hoy por ser un recurso promovido, supuestamente, por Andrés Manuel “Andy” López Beltrán y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con un documento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el amparo existe en México, a nivel federal, desde la Constitución de 1857.

¿Qué es el amparo en México?

Los amparos en México son un medio de defensa con los que las personas cuentan para proteger, ante los tribunales, los derechos que reconoce nuestra Constitución cuando consideramos que una autoridad los está violentando, destaca la SCJN.

En el caso de Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo López Beltrán, el recurso busca evitar una posible detención o incomunicación.

El mecanismo legal está regulado por la Ley de Amparo y permite que un juez federal ordene la suspensión inmediata de actos que puedan afectar la libertad, la seguridad o la integridad de los solicitantes, mientras se resuelve el fondo del caso.

¿De qué protege un amparo en México?

El amparo protege contra todo tipo de acto de una autoridad, sea ésta federal, estatal o municipal, del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial. En casos como el de los hijos del expresidente López Obrador, la suspensión de plano significa que ninguna autoridad puede detenerlos sin orden escrita y justificada hasta que se resuelva la audiencia programada.

Un amparo puede solicitarse contra actos de autoridades que vulneren derechos humanos reconocidos en la Constitución o en tratados internacionales. En la práctica, protege contra:

Órdenes de aprehensión sin mandamiento judicial

Privación de la libertad sin justificación legal

Incomunicación o actos de tortura

Amenazas de extradición o traslado sin debido proceso

Omisiones de una autoridad

Normas generales (tratados, leyes federales, estatales, bandos municipales, decretos, normas oficiales, etc.)

Cuando consideramos violado un derecho humano

El juez que recibe la solicitud puede conceder una suspensión provisional (temporal) o una suspensión de plano, que aplica de inmediato cuando se trata de proteger la vida o la libertad personal.

¿Quién puede pedirlo y cómo funciona?

El amparo puede ser solicitado por cualquier persona. Puede hacerse de manera directa o a través de un representante legal. De acuerdo con la Ley de Amparo, en su artículo 6 establece:

“El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley”

¿Dónde se presenta un amparo y qué sigue después?

Todo aquel que busque promover un amparo debe hacerlos en un juzgado de distrito o tribunal colegiado, dependiendo del caso.

Después de que se presente el recurso legal, el juez fija una audiencia constitucional en la que decide si concede o niega el amparo de forma definitiva.