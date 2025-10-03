GENERANDO AUDIO...

Marabunta también participa buscando a personas desaparecidas. Fotos: Cuartoscuro

En medio de las grandes manifestaciones que tienen lugar en la Ciudad de México, suelen encontrarse integrantes de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, tal como pasó en la marcha del 2 de octubre de 2025.

La protesta de este jueves, fecha en la que se cumplieron 57 años de la matanza en Tlatelolco, se salió de control dejando un saldo de destrozos y varios policías heridos. En la tensión que se vivió en la Plaza de la Constitución sobresalió la participación de la brigada Marabunta, para contener los actos de violencia, como su intervención cuando estaban golpeando a un policía.

¿Qué es la Brigada Marabunta y su participación en manifestaciones en CDMX?

La Brigada Humanitaria de Paz Marabunta suele tener presencia en las manifestaciones en Ciudad de México para supervisar y auxiliar a los participantes.

Fue creada en 2007 y pertenece a la Asociación Civil Espacio Libre Independiente Marabunta. Su objetivo es ser un mediador de conflicto entre las autoridades y los manifestantes durante las protestas sociales.

Sus uniformes están conformados por playeras y gorras rojas, a veces llevan puestos cascos del mismo color para garantizar su protección.

Acciones principales de la Brigada Marabunta

Las acciones de la Brigada giran en tres ejes rectores:

La atención y conciliación entre manifestantes y policías

Brindar los primeros auxilios a quien lo necesite en ese momento

a quien lo necesite en ese momento Documentar, a través de video y fotografía, posibles violaciones a los Derechos Humanos

Reconocimientos a la Brigada Marabunta

Por su activismo, la Brigada ha recibido algunos reconocimientos, entre ellos:

Medalla de Derechos Humanos, en 2016

Premio de la Juventud, en junio de 2017

Presea a Defensores de Derechos Humanos, Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, 2019

Su labor de documentación y defensa de derechos humanos también ha sido reconocida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Participación de la Brigada en marchas y búsquedas

Algunas participaciones que ha tenido Marabunta en años recientes son:

Movilizaciones durante el gobierno de Enrique Peña Nieto

Marchas por la desaparición de los 43 normalista de Ayotzinapa

También acompañan a madres y familiares de personas desaparecidas durante operativos de búsqueda que se realizan en varias regiones del país

Brigadistas de Marabunta en su preparación. Foto: Cuartoscuro

Más sobre la Brigada Marabunta…

Algunos de sus integrantes suelen ser especialistas en montañismo y en antropología. Dominan habilidades necesarias, como el rapel, para ayudar en lugares de alto riesgo cuando la misión es la búsqueda o descarte de hallazgos de cuerpos; respuesta ante la crisis de desapariciones que actualmente atraviesa México.

