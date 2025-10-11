Qué es el cabotaje: esto dice experto sobre el vuelo de Fernández Noroña

GENERANDO AUDIO...

El caso del vuelo del senador Gerardo Fernández Noroña pone bajo la lupa una figura poco conocida pero estrictamente regulada: el cabotaje aéreo. Se trata de vuelos internos en México realizados por aeronaves extranjeras entre dos destinos dentro del mismo país.

¿Qué dice el experto sobre el vuelo de Noroña?

El economista y especialista en aviación Carlos Torres señaló a Unotv.com que “en México, los vuelos nacionales de aeronaves extranjeras están prohibidos, salvo casos excepcionales de carga con permisos especiales ante la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC)”. En su opinión, un vuelo de pasajeros como el realizado por Noroña, a bordo de un avión privado con matrícula estadounidense, sería improbable que cumpla con los requisitos legales.

El senador utilizó la aeronave N850KL, modelo Socata TBM 700, registrada en Estados Unidos ante la Administración Federal de Aviación (FAA), para recorrer los municipios de Torreón, Ciudad Acuña y Piedras Negras durante una gira de trabajo en Coahuila.

Aunque aseguró que no se utilizaron recursos públicos y que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum autorizó el uso de aeronaves privadas en casos estrictamente necesarios, el vuelo reaviva el debate sobre la legalidad y la transparencia en operaciones de este tipo.

Torres aclaró que, si bien no existe obligación de reportar costos ni origen de vuelos privados, sí deben registrarse los pasajeros y la tripulación, y cualquier incumplimiento de la normativa puede derivar en sanciones, incluyendo la prohibición de operar dentro de México.

Además, precisó que las aeronaves extranjeras sólo pueden volar desde o hacia el país, y no entre ciudades mexicanas, salvo permisos muy limitados para carga o situaciones excepcionales autorizadas por la AFAC.