¿Qué es el Canguro Matemático Mexicano 2023, la prueba que despierta el interés por los números?

El Canguro Matemático Mexicano es una prueba matemática virtual y gratuita que se aplica desde el año 2020. Es una prueba desarrollada por la Olimpiada Mexicana de Matemáticas y ha servido a muchos estudiantes; a continuación, en Unotv.com te mostramos unos casos de cómo ayudó a que esta asignatura dejara de ser el “coco” de los alumnos.

Bialy Calderón Magaña, estudiante de preparatoria, explicó cómo es que el Canguro Matemático Mexicano llegó a cambiarle la perspectiva sobre las matemáticas.

En entrevista con Unotv.com dijo que su maestro los invitó a participar y que aceptó, no tanto porque le gustara la materia, sino porque se trataba de un concurso por filtros.

“Entré, no porque me apasionaran las matemáticas, sino nada más me gustaba mucho concursar y el primer filtro lo pasé y empecé a ir a las clases que se dan por parte de la Olimpiada, y me empezó a gustar mucho. Lo que me atrapó, porque yo no me sentía muy apasionada de las matemáticas, pero lo que atrapó fue que noté que me enseñaban muy diferente a como las aprendía en la escuela…”.

Dijo Bialy Calderón Magaña.