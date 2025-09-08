¿Qué es el huachicol fiscal? Conoce la ruta de este delito

GENERANDO AUDIO...

La ruta del huachicol fiscal. Cuartoscuro.

El huachicol fiscal es el contrabando de combustibles, es decir, la importación de gasolina y diésel a México sin pagar impuestos, de acuerdo con la definición de PETROIntelligence. Según datos del sector energético, en el país tres de cada 10 litros de diésel, magna o premium provienen de este delito.

Los energéticos ingresan de manera ilegal desde Estados Unidos, principalmente por Tampico, Matamoros y Nuevo Laredo, en Tamaulipas, así como por Ciudad Juárez, Chihuahua, según información de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Rutas de ingreso del huachicol fiscal

De acuerdo con Rafael Marín Mollinedo, titular de la ANAM, el combustible que entra ilegalmente al país proviene de refinerías cercanas a Houston y la frontera con México. Sin embargo, los responsables no lo declaran como gasolina o diésel al cruzar aduanas.

“El huachicol fiscal es el contrabando de combustibles, es la importación de combustibles a nuestro país sin pagar impuestos (…) el diésel y la gasolina sí vienen de las refinerías que están cerca de Houston y cerca de la frontera”, explicó Mollinedo.

En declaraciones de julio de 2025, Marín explicó que los contrabandistas reportaban la carga como “aditivo para aceite combustible” y, posteriormente, cambiaron la denominación a otros productos químicos para ocultar su verdadero origen.

Daños que genera en México

El huachicol fiscal provoca tres afectaciones principales:

Disminuye la recaudación del IEPS

Genera competencia desleal entre gasolineras

Provoca daños a los autos cuando se trata de combustible de baja calidad

De acuerdo con PETROIntelligence, este delito federal representa un costo aproximado de 177 mil millones de pesos anuales, monto calculado a partir del volumen de ventas en el país y los impuestos aplicables.

Pérdidas millonarias

Entre 2018 y 2024, las pérdidas fiscales acumuladas por huachicol fiscal alcanzaron 809 mil 324 millones de pesos, una cifra que equivale al doble de lo que costó la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco.

La magnitud del daño muestra cómo el contrabando de combustibles afecta tanto a las finanzas públicas como al mercado formal de hidrocarburos en México.