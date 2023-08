No es sinónimo de caballerosidad: ¿qué es el “simpeo”, cómo identificar a un “simp” y por qué puede ser peligroso?

A continuación, te decimos cómo identificar el simpeo o a un simp. Foto: Getty

El simpeo es una expresión que está en tendencia y se utiliza para calificar ciertos comportamientos negativos y “tóxicos” de alguna persona, principalmente, de hombres. No se tiene una definición como tal de la palabra, pero tiene una connotación negativa. Se le conoce como simp al sujeto que lo practica y, a continuación, en Unotv.com te decimos cómo puedes identificar a uno.

Usuarios de redes sociales han debatido sobre el tema del simpeo o de los simps. Coaches, inflluencers y hasta youtubers han hablado sobre este tipo de personas y cómo podrían representar un “peligro” para su círculo cercano.

¿Cuáles son las características del simpeo?

Califica como simpeo cuando una persona tiene un comportamiento adulador excesivo con tal de conseguir la aprobación o atención de una mujer u hombre. Además de que les gusta jugar con los sentimientos de las personas como una satisfacción personal.

Un simp también es una persona que ofrece, con tal de ser aceptado, devoción, tiempo y dinero de alguien que no le da nada a cambio. No se debe confundir con ser caballeroso, pues el simpeo va más allá.

Un ejemplo puede ser un hombre que quiere tener una relación con una chica y pone a disposición de ella todos sus recursos, tanto intelectuales y económicos como materiales, mientras que su contraparte sólo lo verá como su mejor amigo o lo mantendrá en la “friendzone”.

¿Por qué es peligroso el simpeo?

En casos más extremos, una persona simp puede representar un peligro para su círculo cercano porque pueden presentar otros comportamientos más nocivos.

El simp podría desarrollar pensamientos insanos y obsesivos de aprehensión, adicción, sumisión y violentos hacia la persona que le rechaza.

Pueden construir falsas realidades y llegar a tener pensamientos como: “si no va a ser mía, no va a ser de nadie” “la culpa no es mía, sino de los demás”.