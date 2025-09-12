¿Qué es el testamento público abierto y cuánto cuesta tramitarlo?

GENERANDO AUDIO...

¿Ya tramitaste tu testamento? Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa.

Hacer un testamento público abierto es una de las decisiones más responsables para proteger tu patrimonio y evitar conflictos familiares. Este documento legal permite que una persona disponga de sus bienes y derechos para después de su muerte, de acuerdo con el artículo 1295 del Código Civil para el Distrito Federal.

¿Qué es un testamento público abierto?

Un testamento público abierto se trata de un acto personal, libre y revocable, en el que el testador expresa claramente su voluntad ante notario.

Es revocable, porque al expedir uno nuevo se anula automáticamente el anterior.

Es libre, ya que no puede realizarse bajo presiones ni amenazas.

La voluntad debe expresarse de forma clara y directa, sin señas ni monosílabos.

En caso de que una persona muera sin testamento, la ley será la que determine quiénes heredarán y en qué proporción.

Requisitos para tramitar un testamento público abierto

Para otorgar un testamento público abierto, en el caso de la Ciudad de México, necesitas:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, licencia de conducir o cédula profesional, original y copia).

Registrarte ante la Dirección General de Regularización Territorial (DGRT).

Paso a paso

Acudir a un módulo regional, a las oficinas de la DGRT o a los Testamóviles

Registrar la solicitud con identificación oficial

Capturar la solicitud y obtener el recibo de pago

Realizar el pago en el banco

Asignación de notaría

Acudir a la notaría a otorgar el testamento

Recibir el documento final

La DGRT se ubica en Azafrán 18, col. Granjas México, Iztacalco, CDMX, con horario de lunes a jueves de 9:00 a 16:00 horas y viernes hasta las 15:00 horas.

¿Cuánto cuesta hacer un testamento público abierto?

El costo para realizarlo en la Ciudad de México, es:

Testamento Universal (de 16 a 64 años) Básico – mil 804 pesos

Testamento Universal (de 16 a 64 años) con Legados – 2 mil 614 pesos

Testamento Adulto Mayor (mayores de 65 años) Básico – 601 pesos

Testamento Adulto Mayor (mayores de 65 años) con Legados – mil 804 pesos

El testamento público abierto es la forma más segura de garantizar que tu voluntad se cumpla. Además, durante septiembre, Mes del Testamento, se ofrecen descuentos y facilidades para realizar el trámite.