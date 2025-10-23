GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images.

El Tratado de Aguas Internacionales de 1944 es uno de los acuerdos bilaterales más antiguos y relevantes entre México y Estados Unidos. Firmado hace 81 años, tiene como objetivo regular la distribución de los recursos hídricos compartidos, principalmente los provenientes del río Bravo y el río Colorado, que cruzan la frontera entre ambos países.

Este tratado sigue siendo esencial para garantizar el abasto de agua en las regiones fronterizas, especialmente en tiempos de sequía y crisis hídrica.

El actual ciclo quinquenal —que comenzó el 25 de octubre de 2020— concluye el próximo 24 de octubre de 2025, fecha en la que México debe haber cumplido con la entrega total del agua comprometida.

¿Cómo funciona el Tratado de Aguas de 1944?

El acuerdo fue firmado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Departamento de Estado (DOS) de Estados Unidos. En él se estableció un sistema de intercambio por periodos de cinco años, donde cada país se compromete a entregar ciertos volúmenes de agua al otro:

Estados Unidos entrega a México: 1,850 millones de metros cúbicos (Mm³) del río Colorado .

1,850 millones de metros cúbicos (Mm³) del . México entrega a Estados Unidos: 432 millones de metros cúbicos (Mm³) del río Bravo.

A diferencia de Estados Unidos, México no está obligado a entregar una cantidad fija cada año, sino que puede cumplir al final del ciclo quinquenal. Sin embargo, no puede repetir adeudos en dos periodos consecutivos, según lo estipulado en el acuerdo.

La Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) —integrada por funcionarios de ambos países— es la encargada de vigilar y coordinar el cumplimiento del tratado.

Las fuentes de agua que México usa para cumplir el tratado

Para cumplir sus compromisos, México utiliza diversas fuentes hídricas en la frontera norte. En el ciclo que termina este 24 de octubre, las entregas a Estados Unidos provienen de:

Presa Internacional La Amistad

Seis tributarios mexicanos del río Bravo

Río San Juan , de forma extraordinaria

, de forma extraordinaria Presa Luis L. León

De acuerdo con Efraín Morales López, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el país tiene comprometidos alrededor de 2,157 millones de metros cúbicos por quinquenio. Aunque reconoció que la sequía extrema ha afectado los niveles, aseguró que México podrá cumplir sin dificultad antes del vencimiento.

“No vamos a tener ninguna dificultad para cumplir con ese compromiso y después, con base en los escurrimientos y las condiciones que se viven de ambos lados, vamos a establecer un mecanismo para poderlo regularizar”. / Efraín Morales, titular de la Conagua.

Por qué el tratado genera conflictos

El descenso en los niveles del río Bravo y sus afluentes ha provocado tensiones en los últimos años. En 2020, el río Conchos, que normalmente aporta más de la mitad del volumen que México debe entregar, redujo su flujo de 54% a 38%, obligando al gobierno mexicano a usar otras presas.

Además, el ciclo 2015–2020 cerró con un adeudo que tuvo que compensarse en el siguiente periodo. Esta situación generó reclamos desde Texas y fue incluso tema de campaña del expresidente Donald Trump, quien acusó a México de deber 1.3 millones de acres-pies de agua.

Un acuerdo que no se revisa, pero sí se adapta

El Tratado de Aguas de 1944 no está sujeto a revisión, pero su aplicación requiere ajustes técnicos según las condiciones climáticas. México y Estados Unidos realizan análisis conjuntos sobre la disponibilidad del agua para garantizar el consumo humano y agrícola sin poner en riesgo el equilibrio binacional.

A medida que el cambio climático intensifica las sequías, este acuerdo se vuelve cada vez más relevante y complejo. El 24 de octubre marcará una nueva prueba de cooperación entre ambos países en torno al manejo de un recurso vital: el agua.