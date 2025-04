¿Qué es el Tratado de Aguas de 1944 y por qué sigue generando conflictos entre México y EE.UU.?

Mientras las exportaciones comerciales mexicanas a Estados Unidos libraron los aranceles impuestos por Donald Trump, ahora podría ser el agua lo que detone la activación de tarifas hacia nuestro país en el marco del Tratado de Aguas de 1944, ¿sabes de qué trata y por qué causa conflictos entre ambos países?

Tan sólo el jueves, el presidente estadounidense amenazó con imponer aranceles y sanciones a México, acusándolos de deber a Texas 1.3 millones de acres-pies de agua, así como de robar el líquido a los agricultores, a la vez de asegurar que se trata de un problema que data de varios años atrás.

Aunque no es el único que existe entre ambos países, el Tratado de Aguas de 1944 ha ordenado desde hace 81 años la distribución del líquido proveniente de los varios ríos que fluyen en torno a la frontera entre México y Estados Unidos, a fin de asegurar que los dos territorios cuenten con el abasto necesario.

En éste, ambos gobiernos, representados por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Departamento de Estado (DOS, en inglés), acordaron el intercambio de agua por periodos de 5 años, en los que deben entregar al otro:

Mientras que el acuerdo tiene la característica de que EE. UU. debe pasarnos una cantidad fija cada año, mientras que nosotros no, siendo que sólo debemos cumplir con el total quinquenal, con la posibilidad de compensar en el siguiente periodo cuando uno quede corto. Siempre que esto no ocurra por dos o más ciclos seguidos.

Para evitar problemas, el cumplimiento del tratado es vigilado de cerca por la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y los Estados Unidos (CILA), en la que participan la SRE y el DOS.

Sin embargo, aunque los ríos Bravo y Colorado, así como otros afluentes menores del lado mexicano, siguen en su lugar, con el paso de los años han reducido sus niveles de agua a causa de la sequía y la crisis hídrica que viven ambos países.

En 2020, el Gobierno de México acotó que el río Conchos, el más caudaloso, y que aportaba el 54% del agua que debe entregarse a Estados Unidos, redujo su aportación a 38%, por lo que tuvo que incrementarse la extracción de otros puntos.

Incluso, el quinquenio de 2015 cerró con adeudo, por lo que para 2020 tuvo que compensarse la cantidad faltante. Para este año, Donald Trump asegura que se deben 1.3 millones de acres-pies de agua que no han sido entregados a Texas en años pasados, un tema que incluso fue parte de la plataforma de campaña del republicano.

Al respecto, el jueves la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum aseguró que, pese a que el país ha registrado tres años de sequía, se ha entregado el vital líquido “en la medida de la disponibilidad de agua”, cumpliendo con el Tratado de Aguas de 1944.

Agregó en su mensaje a través de la red X, que tras el reclamo de su homólogo su administración envió a Marco Rubio, titular del DOS, una propuesta integral con acciones de muy corto plazo para atender el envío del líquido a Texas, mientras la CILA sigue buscando opciones de solución que resulten favorables a ambos países.

Por otro lado, en cuanto a los casos que han agravado la tensión binacional a causa del acuerdo de agua, destaca la amenaza de Donald Trump a través de su red Truth Social como la más reciente, y donde no sólo reclama el pago del líquido adeudado, sino que ya también habla sobre imponer sanciones y nuevos aranceles.

2025: Apenas a finales de marzo, Estados Unidos negó el envío de agua del Río Colorado a Tijuana, Baja California, argumentando “las continuas deficiencias de México en sus entregas, en virtud del tratado de reparto de aguas de 1944”.

