¿Qué es el huachicol fiscal? Foto: Archivo/UnoTV

El huachicol fiscal, término acuñado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se refiere a la importación ilegal de combustibles a México mediante esquemas de evasión de impuestos. Este delito, explicado este 8 de septiembre por la presidenta Claudia Sheinbaum, representa uno de los mayores problemas económicos vinculados al sector energético y además, de acuerdo con el análisis “recaudación potencial del contrabando fiscal” de Petro Intelligence, se estiman pérdidas por más de 177 mil millones de pesos.

¿Qué es el huachicol fiscal?

Hoy en día, el huachicol fiscal no implica robo directo de ductos, como en el huachicol “tradicional”, sino la simulación de importaciones de combustibles. Se introducen al país hidrocarburos bajo fracciones arancelarias distintas, como lubricantes, alcoholes o aditivos, lo que permite evitar el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a gasolinas y diésel.

De esta forma, el combustible entra al mercado mexicano sin cubrir impuestos y se comercializa a precios más bajos, generando un margen de ganancia elevado para los involucrados.

El huachicol fiscal, según Sheinbaum

Durante la conferencia matutina del 8 de septiembre, la presidenta Sheinbaum señaló que el huachicol fiscal opera mediante permisos temporales de importación que simulan la entrada de productos no sujetos a impuestos.

“Son detenciones a empresarios involucrados porque lo que hacían era: entra el diésel, no paga impuestos y después lo venden. Al no pagar impuestos, lo comercializan con gasolineras o proveedores de combustible, con ganancias muy altas”, explicó.

Agregó que este esquema se detectó en un buque que arribó a Tampico y que declaró transportar sustancias que no eran combustibles, aprovechando vacíos en los permisos temporales para evadir el pago correspondiente.

El costo económico del huachicol fiscal

Además, de acuerdo con Verifigas, la afectación económica por el huachicol fiscal asciende a 106 mil 674 millones de pesos anuales, equivalente al 10% del mercado nacional de combustibles.

El análisis de PetroIntelligence eleva la cifra a 177 mil 170 millones de pesos, tomando como base datos del SAT que estiman que hasta el 30% de los combustibles vendidos en gasolineras en México provienen del contrabando fiscal.

Origen del problema y del término con AMLO

El fenómeno surgió tras la reforma energética de 2013, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, que permitió al sector privado importar combustibles a partir de 2016. El objetivo era abrir la competencia en el mercado, pero la falta de controles estrictos abrió espacio a prácticas de evasión.

En ese contexto, el gobierno de López Obrador incorporó el término huachicol fiscal al debate público para diferenciarlo del robo tradicional de combustibles en ductos y pipas.

El papel de los cárteles y las redes internacionales

El huachicol fiscal no solo involucra a empresarios mexicanos. Autoridades de Estados Unidos han sancionado a compañías y ciudadanos vinculados al contrabando, destacando que estos recursos han servido como fuente de ingresos para grupos del crimen organizado como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y el Cártel de Santa Rosa de Lima.

Estos grupos han diversificado sus operaciones mediante triangulaciones de importaciones con empresas estadounidenses, consolidando una industria ilegal que afecta directamente a la recaudación fiscal en México.