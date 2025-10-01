GENERANDO AUDIO...

Un golpe al delito se efectuó en Tampico. Fotos: SEMAR vía Reuters | Cuartoscuro

Uno de los problemas que enfrenta México es el robo de combustible, del cual se han derivado distintas modalidades, entre ellas el llamado huachicol fiscal. En marzo de 2025, un decomiso en el puerto de Tampico dio visibilidad a este esquema: se aseguraron 10 millones de litros de diésel y fueron detenidas 14 personas, entre ellas empresarios, personal de la Marina y exfuncionarios aduanales.

¿Qué es el huachicol fiscal?

El término huachicol fiscal se asocia al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y se refiere a la importación ilegal de combustibles mediante esquemas de evasión de impuestos y falsificación de sustancias.

Esta práctica no implica el robo directo de ductos, como ocurre en el huachicol tradicional, sino que se basa en la simulación de operaciones de importación. Los combustibles ingresan a México declarados como lubricantes, alcoholes o aditivos, lo que permite evadir el pago del IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) aplicado a gasolinas y diésel.

De acuerdo con declaraciones del expresidente López Obrador, durante el sexenio anterior se intensificó el robo de barriles de gasolina de forma diaria, lo que dio origen a nuevas modalidades de huachicoleo.

Operación del huachicol fiscal

“Huachicol fiscal” fue un término implementado por López Obrador para diferenciarlo del robo físico de combustibles. Según la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, este esquema opera con permisos temporales de importación, en los que se simula la entrada de productos no sujetos a impuestos.

Sheinbaum citó como ejemplo el caso del decomiso en Tampico, donde se declaró que las sustancias transportadas no eran combustibles, lo que permitió evadir pagos mediante vacíos en los permisos temporales.

La finalidad de esta modalidad es introducir combustible al mercado mexicano sin cubrir impuestos y venderlo a precios más bajos, generando ganancias elevadas a quienes lo operan.

¿Qué es el huachicol “normal”?

El huachicol tradicional o “normal” se refiere al robo físico de combustibles directamente de los ductos y pipas de Pemex. El producto solía transportarse en camionetas y posteriormente comercializarse en mercados locales.

A diferencia del esquema fiscal, el huachicol tradicional implica directamente la extracción ilegal en ductos, con riesgo de explosiones y accidentes.

Definiciones de huachicol

La Academia Mexicana de la Lengua señala que el término proviene de la palabra maya “huach” o “waach”, que significa “forastero”. En el sureste de México, también adquirió el sentido de “ladrón”.

Con el tiempo se le añadió el sufijo “col”, asociado a actividades ilegales.

El Diccionario del Español de México (COLMEX) lo define como combustible robado de los ductos, mientras que la Real Academia Española lo reconoce como la extracción ilícita de combustibles, según el Diccionario panhispánico del español jurídico.

¿Qué se sabe del huachicoleo de agua en México?

En septiembre de 2025, el Gobierno de México anunció un plan para frenar el huachicoleo de agua, que consiste en la venta ilegal de concesiones y prácticas clandestinas para obtener el recurso.

El titular de la Conagua, Efraín Morales López, explicó que el robo y acaparamiento de agua se presenta en diversas modalidades:

Venta de concesiones: acumulación de títulos que se revenden a industrias o desarrollos habitacionales

acumulación de títulos que se revenden a industrias o desarrollos habitacionales Acaparamiento especulativo: concesiones que se mantienen sin uso, esperando su venta

concesiones que se mantienen sin uso, esperando su venta Pozos clandestinos: perforaciones ilegales que abastecen pipas, con un costo de hasta 3 mil pesos por carga

perforaciones ilegales que abastecen pipas, con un costo de hasta 3 mil pesos por carga Garzas clandestinas: instalaciones improvisadas que extraen agua sin permiso y la comercializan de forma informal

Estas prácticas han generado un mercado negro del agua, especialmente en regiones sobreconcesionadas, donde ciudadanos y empresas dependen de intermediarios para acceder al recurso.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]