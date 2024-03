Paso a paso: ¿en qué consiste la desaparición de Poderes, un procedimiento aprobado para Guerrero y Guanajuato?

La tarde de ayer, 20 de marzo, se dio a conocer que el Senado de la República aprobó el procedimiento para determinar la desaparición de Poderes en los estados de Guerrero y Guanajuato. Con la aprobación de esta facultad de la Cámara Alta se abre la posibilidad no sólo de remover de su cargo a los gobernadores de dichas entidades, sino de desaparecer los Congresos locales y Poderes Judiciales.

De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa (SIL), la desaparición de Poderes consiste en una medida extrema constitucional, en la que se da la extinción o pérdida de la posibilidad de continuar ejerciendo el poder político por parte del titular del Ejecutivo y las funciones públicas estatales del Poder Legislativo o Judicial en una entidad federativa.

Esta facultad del Senado tiene su argumento en las fracciones V y VI del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Carta Magna precisa que la Cámara de Senadores tiene la capacidad de extingir estos Poderes, así como de nombrar un gobernador provisional.

Sin embargo, cabe destacar que, aunque la Carta Magna precisa la capacidad del Senado de nombrar a un gobernador suplente, esta no define la forma exacta para establecer un nuevo Poder Legislativo y Judicial. Esto podría traer problemas en ambos estados, ya que, al no tenerlo claro, se abre un panorama muy amplio.

El estado de Guerrero, actualmente gobernado por la morenista Evelyn Salgado Pineda, se encuentra en una crisis tras diversos actos violentos. Tal como la serie de videos difundidos que muestra cómo los transportistas de Acapulco son violentados, razón por la cual han dejado de dar servicio en varias ocasiones. O como el reciente asesinato del normalista Yanqui Rothan (Khotan), que obligó a la renuncia de los secretarios de Gobierno y Seguridad, y a que el Congreso local aprobara la destitución de la fiscal del estado.

Por su parte, respecto a la desaparición de Poderes en Guanajuato, en sesión del 20 de marzo, la senadora de Morena, Antares Vázquez Alatorre, explicó que su partido metió dicha petición debido a que la entidad mencionada “se encuentra abandonada por funciones del gobernador de la entidad, del Congreso del estado y de su Poder Judicial”.

Asimismo, aseveró que Guanajuato ha presentado en los últimos meses una crisis extrema de derechos humanos y violencia en varios municipios de la entidad federativa.

Dentro del mismo Pleno, el senador Félix Salgado Macedonio advirtió a la oposición que Morena cuenta con la mayoría simple. Por lo que podrían ejecutar la desaparición de Poderes en Guanajuato. Mientras que el bloque opositor no cuenta con los votos para hacer lo mismo en el estado guerrerense.

“Se los adelanto, ahora somos mayoría simple, no procede lo de Guerrero ¿y qué tal que procede lo de Guanajuato? No es una amenaza, pero sí procede, ¿verdad? No sería lo correcto que nos metiéramos en ese embrollo”.

Félix Salgado, senador y padre de la gobernadora de Guerrero.