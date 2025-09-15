¿Qué es la Llave MX y cómo tramitarla? La clave para trámites y becas
La Llave MX es una cuenta digital única impulsada por el Gobierno de México que permite realizar trámites en línea de manera segura y sin intermediarios.
Con este mecanismo, la ciudadanía puede acceder a servicios oficiales y a programas sociales, entre ellos, las becas para estudiantes del Programa para el Bienestar.
¿Qué es la Llave MX y para qué sirve?
De acuerdo con la información del portal oficial, la Llave MX concentra en un solo acceso la identidad digital de cada persona usuaria. Con ella es posible ingresar a diversos servicios del Estado mexicano sin necesidad de acudir de forma presencial a oficinas públicas.
Entre los usos principales se encuentran los trámites relacionados con programas sociales, solicitudes de apoyos y servicios digitales que forman parte de la estrategia de modernización gubernamental.
Requisitos para obtener la Llave MX
Para registrarse y crear una cuenta Llave MX, es necesario:
- Ingresar a llave.gob.mx y seleccionar “Crear cuenta”
- Capturar tu CURP y confirmar el captcha
- Verificar tus datos personales
- Añadir tu domicilio completo
- Registrar tu teléfono celular y correo electrónico
- Crear una contraseña segura y aceptar el aviso de privacidad
Recuerda que La Llave MX es personal y sólo puede ser creada una vez, para cualquier duda con tu acceso a Llave MX, puedes comunicarte al 079.
Los beneficios de tener la cuenta Llave MX son:
- Ahorrar tiempo y evitar trámites presenciales
- Acceder a programas y apoyos del Bienestar
- Consultar el estado de tus trámites en el expediente
- Obtener documentos digitales con validez oficial