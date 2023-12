¿Qué es la violencia vicaria? En México hay leyes que protegen a las víctimas

Sandra sufrió violencia vicaria. Hace un año, en una comida familiar, su esposo le quitó a su hija de tres años en complicidad con sus hermanas.

“El 6 de marzo, mi exmarido con una pistola y sus dos hermanas, una de ellas magistrada, me pegan, le pegan también a mi hija adolescente y se llevan a mi hija. Yo no sabía qué hacer, me dicen, ve denuncia, voy denuncio y por eso me quitan mi casa, me quitan todo, es una pesadilla”, narra la víctima.

La violencia vicaria es una expresión de violencia de género que busca dañar a través del uso de los hijos por parte de los progenitores.

En noviembre pasado, la Cámara de Diputados incorporó el tema a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al Código Civil Federal y al Código Penal Federal.

Gabriela Pablos fue una de las víctimas y activistas que participaron en la elaboración de estas reformas.

“Como ejemplo, amenaza ‘no vas a volver a ver a tus hijos’; ‘te voy a dar donde más te duela’… Si amenaza con hacer daño a los hijos, con lastimarlos, matarlos, eso es violencia vicaria, no necesita llegar a cometer la acción para que sea violencia vicaria”, narra Gabriela.

Los diputados tipificaron delitos con sanciones de cinco a ocho años de prisión: por ejemplo, hablar mal del vínculo materno, descalificar a la madre, incitar a que los menores cometan violencia física o emocional hacia la madre y obtener información de ella para hacerle daño.

También es violencia vicaria abrir procesos legales basados en hechos falsos para obtener la custodia de los hijos. De este abuso específico, también fue víctima Sandra.

“Tener seis carpetas con denuncias totalmente falsas y estar demostrando lo qué yo hice tal día y estar viendo.Eso es estresante, psicológicamente te trabaja muchísimo y físicamente ya ni te cuento”, señala Sandra.

Ahora, la ley también reconoce que el perfil de la persona que ejerce violencia vicaria es el de un agresor.

“Cuando hablamos de un agresor vicario es como hablar de un feminicida, estamos hablando de un perfil de hombre violento”, destaca Gabriela Pablos, fundadora del Frente Nacional de Mujeres.