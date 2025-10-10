¿Qué estados suspendieron clases este viernes, o serán a distancia por lluvias?

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

}Este viernes 10 de octubre, en Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Veracruz, no habrá clases o serán a distancia, a causa de las lluvias ocasionadas por las tormentas tropicales Raymond y Priscilla, entre otros fenómenos meteorológicos, a su paso por el territorio nacional.

Mientras tanto, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé lluvias durante la noche de este jueves y madrugada del viernes, con diferentes intensidades, en Guerrero, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Oaxaca, Chiapas, Nuevo León, Colima, Guanajuato, Estado de México, Tabasco, Baja California Sur, Jalisco, Morelos, CDMX, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿Qué estados suspendieron clases o las tendrán a distancia?

Aunque algunas entidades ya habían suspendido o realizado sus clases a distancia, otras, como Guerrero, se sumaron a las medidas implementadas a causa de las lluvias registradas en diversas regiones del país.

Toda vez que este viernes 10 de octubre no habrá clases en:

Guerrero: Acapulco Costa Grande

Veracruz: Álamo Temapache Benito Juárez Castillo de Teayo Cazones de Herrera Cerro Azul Chalma Chiconamel Chicontepec Chinampa de Gorostiza Chontla Citlaltépetl El Higo Gutiérrez Zamora Huayacocotla Ilamatlán Ixcatepec Ixhuatlán de Madero Naranjos Amatlán Ozuluama de Mascareñas Papantla Pánuco Platón Sánchez Poza Rica Pueblo Viejo Tamalín Tamiahua Tampico Alto Tancoco Tantima Tantoyuca Tecolutla Tempoal Tepetzintla Texcatepec Tihuatlán Tlachichilco Tuxpan Zacualpan Zontecomatlán de López y Fuentes

Querétaro: Se suman: San Joaquín Amealco de Bonfil Cadereyta de Montes Tolimán Continúan: Jalpan de Serra Pinal de Amoles Arroyo Seco Landa de Matamoros Peñamiller

Oaxaca: Costa Istmo de Tehuantepec Cuenca del Papaloapan



Mientras que en Hidalgo y Puebla las actividades académicas se realizarán a distancia, en el primer estado, según las posibilidades de cada plantel:

Hidalgo: Todo el estado

Puebla: Sierra Norte: Ahuacatlán Ahuazotepec Amixtlán Aquixtla Camocuautla Chiconcuautla Chignahuapan Coatepec Cuautempan Francisco Z. Mena Hermenegildo Galeana Honey Huauchinango Huitzilan de Serdán Ixtacamaxtitlán Jalpan Jopala Juan Galindo Naupan Pahuatlán Pantepec San Felipe Tepatlán Tepango de Rodríguez Tepetzintla Tetela de Ocampo Tlacuilotepec Tlaola Tlapacoya Tlaxco Venustiano Carranza Xicotepec Xochiapulco Xochitlán de Vicente Suárez Zacatlán Zapotitlán de Méndez Zautla Zihuateutia Zongozotla Sierra Noriental: Acateno Atempan Atlequizayan Ayotoxco de Guerrero Caxhuacan Chignautla Cuetzalan del Progreso Cuyoaco Huehuetla Hueyapan Hueytamalco Hueytlalpan Ixtepec Jonotla Nauzontla Olintia Tenampulco Teteles de Avila Castillo Teziutlán Tlatlauquitepec Tuzamapan de Galeana Xiutetelco Yaonáhuac Zacapoaxtla Zaragoza Zoquiapan



De igual forma, en 19 municipios de Puebla los trabajadores y alumnos se reincorporarán este 10 de octubre a sus labores: Caltepec, Chapulco, Nicolás Bravo, San Antonio Cañada, Santiago Miahuatlán, Tehuacán, Tepanco De López, Zapotitlán Salinas, Vicente Guerrero, Ajalpan, Altepexi, Coxcatlán, Coyomeapan, Eloxochitlán, San Gabriel Chilac, San José Miahuatlán, San Sebastián Tlacotepec, Zinacatepec y Zoquitlán.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]