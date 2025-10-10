¿Qué estados suspendieron clases este viernes, o serán a distancia por lluvias?
}Este viernes 10 de octubre, en Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Veracruz, no habrá clases o serán a distancia, a causa de las lluvias ocasionadas por las tormentas tropicales Raymond y Priscilla, entre otros fenómenos meteorológicos, a su paso por el territorio nacional.
Mientras tanto, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé lluvias durante la noche de este jueves y madrugada del viernes, con diferentes intensidades, en Guerrero, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Oaxaca, Chiapas, Nuevo León, Colima, Guanajuato, Estado de México, Tabasco, Baja California Sur, Jalisco, Morelos, CDMX, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
¿Qué estados suspendieron clases o las tendrán a distancia?
Aunque algunas entidades ya habían suspendido o realizado sus clases a distancia, otras, como Guerrero, se sumaron a las medidas implementadas a causa de las lluvias registradas en diversas regiones del país.
Toda vez que este viernes 10 de octubre no habrá clases en:
- Guerrero:
- Acapulco
- Costa Grande
- Veracruz:
- Álamo Temapache
- Benito Juárez
- Castillo de Teayo
- Cazones de Herrera
- Cerro Azul
- Chalma
- Chiconamel
- Chicontepec
- Chinampa de Gorostiza
- Chontla
- Citlaltépetl
- El Higo
- Gutiérrez Zamora
- Huayacocotla
- Ilamatlán
- Ixcatepec
- Ixhuatlán de Madero
- Naranjos Amatlán
- Ozuluama de Mascareñas
- Papantla
- Pánuco
- Platón Sánchez
- Poza Rica
- Pueblo Viejo
- Tamalín
- Tamiahua
- Tampico Alto
- Tancoco
- Tantima
- Tantoyuca
- Tecolutla
- Tempoal
- Tepetzintla
- Texcatepec
- Tihuatlán
- Tlachichilco
- Tuxpan
- Zacualpan
- Zontecomatlán de López y Fuentes
- Querétaro:
- Se suman:
- San Joaquín
- Amealco de Bonfil
- Cadereyta de Montes
- Tolimán
- Continúan:
- Jalpan de Serra
- Pinal de Amoles
- Arroyo Seco
- Landa de Matamoros
- Peñamiller
- Se suman:
- Oaxaca:
- Costa
- Istmo de Tehuantepec
- Cuenca del Papaloapan
Mientras que en Hidalgo y Puebla las actividades académicas se realizarán a distancia, en el primer estado, según las posibilidades de cada plantel:
- Hidalgo:
- Todo el estado
- Puebla:
- Sierra Norte:
- Ahuacatlán
- Ahuazotepec
- Amixtlán
- Aquixtla
- Camocuautla
- Chiconcuautla
- Chignahuapan
- Coatepec
- Cuautempan
- Francisco Z. Mena
- Hermenegildo Galeana
- Honey
- Huauchinango
- Huitzilan de Serdán
- Ixtacamaxtitlán
- Jalpan
- Jopala
- Juan Galindo
- Naupan
- Pahuatlán
- Pantepec
- San Felipe Tepatlán
- Tepango de Rodríguez
- Tepetzintla
- Tetela de Ocampo
- Tlacuilotepec
- Tlaola
- Tlapacoya
- Tlaxco
- Venustiano Carranza
- Xicotepec
- Xochiapulco
- Xochitlán de Vicente Suárez
- Zacatlán
- Zapotitlán de Méndez
- Zautla
- Zihuateutia
- Zongozotla
- Sierra Noriental:
- Acateno
- Atempan
- Atlequizayan
- Ayotoxco de Guerrero
- Caxhuacan
- Chignautla
- Cuetzalan del Progreso
- Cuyoaco
- Huehuetla
- Hueyapan
- Hueytamalco
- Hueytlalpan
- Ixtepec
- Jonotla
- Nauzontla
- Olintia
- Tenampulco
- Teteles de Avila Castillo
- Teziutlán
- Tlatlauquitepec
- Tuzamapan de Galeana
- Xiutetelco
- Yaonáhuac
- Zacapoaxtla
- Zaragoza
- Zoquiapan
- Sierra Norte:
De igual forma, en 19 municipios de Puebla los trabajadores y alumnos se reincorporarán este 10 de octubre a sus labores: Caltepec, Chapulco, Nicolás Bravo, San Antonio Cañada, Santiago Miahuatlán, Tehuacán, Tepanco De López, Zapotitlán Salinas, Vicente Guerrero, Ajalpan, Altepexi, Coxcatlán, Coyomeapan, Eloxochitlán, San Gabriel Chilac, San José Miahuatlán, San Sebastián Tlacotepec, Zinacatepec y Zoquitlán.