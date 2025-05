¿Qué información puede obtenerse con tu placa vehicular y cómo protegerte?

GENERANDO AUDIO...

Las placas vehiculares contienen divers datos. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Aunque las placas vehiculares no contienen datos personales visibles, sí pueden usarse para obtener información básica del auto, como el modelo o si tiene reporte de robo.

Esta información está disponible en plataformas oficiales.

¿Qué datos contiene la placa de tu vehículo?

En el Registro Público Vehicular (Repuve), podemos encontrar diversos datos del auto, al entrar a su sitio web podemos realizar consultas con el número de placa:

Marca

Modelo

Año Modelo

Clase

Tipo

Número de Identificación Vehicular (NIV)

Número de Constancia de Inscripción (NCI)

Placa

Número de puertas

País de origen

Versión

Desplazamiento (cc/L)

Número de cilindros

Número de ejes

Planta de ensamble

Datos complementarios

Institución que lo inscribió

Fecha de inscripción

Hora de inscripción

Entidad que emplacó

Fecha de emplacado

Fecha de última actualización

Folio de Constancia de Inscripción

Observaciones

Además, se puede consultar reportes de robo, tanto en Estados Unidos (EE.UU.), Canadá y México. También, avisos ministeriales.

¿Cómo evitar exponer datos de la placa de tu vehículo?

Este tipo de datos en la placa son visibles, pero, para tratar de evitar que sean más expuestos, se recomienda no difundir imágenes de tu vehículo donde la placa sea visible, especialmente en redes sociales o sitios públicos.

También es útil revisar periódicamente tu estatus en Repuve, cubrir tus placas si dejas el auto en la vía pública por tiempo prolongado y tomar precauciones al vender tu auto en línea, como distorsionar los números en fotografías.

Así, puedes tratar de evitar un mal uso de los datos de tu vehículo.

En algunos casos, la placa de tu vehículo puede no aparecer en Repuve, pero, no te asustes, lo más probable es que aún no ha sido ingresada por la autoridad responsable, que es el Gobierno de cada entidad.

Ojo, si quieres vender tu auto en redes sociales evita publicar las placas, así, evitarás que alguna persona trate de vender tu carro, pues, los fraudes son comunes.

