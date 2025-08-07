¿Qué características tendrá la nueva credencial del INE?

GENERANDO AUDIO...

Credencial para votar del INE. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

El Instituto Nacional Electoral tendrá un nuevo modelo de la credencial para votar, con el que se busca garantizar que sea infalsificable con diversos elementos de seguridad a los que se les dio luz verde durante la sesión del Consejo General.

¿Qué tendrá la nueva credencial del INE?

A fin de fortalecer los elementos de seguridad en dicho instrumento de identificación, el Consejo General del INE avaló la actualización del modelo de la credencial para votar.

La nueva credencial incluirá:

Recuadros con microtexto

Elemento ópticamente variable

Tinta termocromática, termoreactiva o infrarroja

Diseño de seguridad de alta resolución

Fotografía digital en el reverso de la credencial

Elemento táctil para personas con debilidad visual

[TE PUEDE INTERESAR: Reforma electoral pone en riesgo al INE y a partidos minoritarios]

Aunque estos elementos de seguridad podrían no ser los únicos que contenga la nueva credencial para votar que emite el INE, pues, de acuerdo con el consejero Arturo Castillo, otros datos aún siguen en discusión.

Entre los datos que siguen en discusión para ver si son contemplados en la nueva credencial para votar del INE son:

La identificación de si la persona titular es o no donante de órganos

Datos en tecnología braille

Datos como la autoadscripción de género o de pertenencia a un grupo o población indígena

¿Los mexicanos en el extranjero tendrán la nueva credencial?

De acuerdo con la consejera Dania Ravel, la nueva credencial para votar también será entregada a los mexicanos que se encuentran fuera del país.

“La credencial que se emite desde el extranjero tendrá las mismas características tecnológicas y de seguridad con la incorporación de una leyenda distintiva asegurando así, que todas las personas mexicanas sin importar donde se encuentren tengan acceso a un documento confiable y funcional”, Dania Ravel, consejera del INE

¿Por qué habrá una nueva credencial para votar?

A decir de Ravel, la actualización de la credencial para votar obedece a dos retos: mantener altos estándares de seguridad y tecnología y garantizar la inclusión y funcionalidad de la credencial

“La reciente actualización del modelo de la credencial refleja nuestro compromiso con estándares tecnológicos de vanguardia y prácticas internacionales en seguridad. La incorporación de nuevos elementos de seguridad como microtextos, tintas especiales, códigos QR de alta densidad, no solo refuerza su autenticidad, sino que la hace más accesible e inclusiva, especialmente para personas con discapacidad visual”, Dania Ravel, consejera del INE