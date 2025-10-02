GENERANDO AUDIO...

El 2 de octubre de 1968 fue la matanza estudiantil en Tlatelolco. Foto: AFP

El 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México, se vivió una de las tragedias más emblemáticas en la historia reciente del país. Ese día, el Gobierno mexicano respondió con violencia a una manifestación estudiantil que exigía más libertades democráticas y protestaba contra el autoritarismo.

Lo que comenzó como un movimiento pacífico terminó en una masacre que cobró la vida de decenas o incluso cientos de personas, aunque el número exacto de víctimas sigue siendo un tema de debate.

Contexto histórico del 2 de octubre de 1968

En 1968, México se preparaba para los Juegos Olímpicos, y el Gobierno de Gustavo Díaz Ordaz intentaba mantener una imagen de estabilidad y progreso ante la comunidad internacional.

Sin embargo, un creciente movimiento estudiantil reclamaba mejores condiciones sociales, democráticas y educativas. Este movimiento se extendió por todo el país y fue respaldado por distintos sectores de la sociedad.

El conflicto escaló cuando, en respuesta a las manifestaciones, el Gobierno desplegó a los cuerpos de seguridad para reprimir a los estudiantes. Tras meses de tensiones, la situación alcanzó su punto crítico el 2 de octubre en Tlatelolco.

Los eventos del 2 de octubre

Esa tarde, miles de estudiantes, profesores y ciudadanos se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas. Según testimonios, cuando la manifestación se encontraba en su apogeo, el Ejército y miembros del Batallón Olimpia rodearon la plaza y comenzaron a disparar contra los manifestantes.

El pánico se apoderó de la multitud mientras los disparos continuaban por varios minutos. Se estima que cientos de personas murieron, aunque el gobierno en ese entonces afirmó que sólo hubo unas pocas víctimas.

Impacto y legado de Tlatelolco

La masacre de Tlatelolco dejó una profunda cicatriz en la historia de México. El movimiento estudiantil fue desmantelado, y muchos de sus líderes fueron encarcelados o perseguidos.

A pesar de la represión, los eventos del 2 de octubre de 1968 marcaron un punto de inflexión en la lucha por los derechos civiles en el país.

A lo largo de los años, este acontecimiento ha sido recordado y conmemorado cada año con la consigna “2 de octubre no se olvida”, que refleja la importancia de este trágico suceso en la memoria colectiva de México.

