¿Qué pasa con los bebés que son abandonados en las calles de México?
Cuando un bebé es abandonado en la calle en México, las autoridades deben intervenir de inmediato para garantizar su seguridad. De acuerdo con el Código Penal Federal, este acto es un delito que puede castigarse con cárcel y la pérdida de la patria potestad.
El artículo 335 del Código Penal Federal establece penas de uno a cuatro años de prisión para quien deje a un niño incapaz de cuidarse solo. En el caso de que el responsable sea el padre, madre o tutor, también se puede retirar la patria potestad o la tutela.
Además, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ordena a autoridades federales, estatales y municipales prevenir, atender y sancionar el abandono, garantizando siempre que los menores tengan derecho a vivir en familia.
¿Qué pasa cuando encuentran a un recién nacido?
Cuando se reporta el hallazgo de un bebé:
- Policías atienden primero el reporte y verifican su estado de salud
- Si no requiere hospitalización, se entrega al Ministerio Público, que asume la custodia
- Se abre una carpeta de investigación por abandono
- El menor queda bajo la tutela del Estado y puede ser canalizado al DIF o a una familia de acogida
- Si no se localiza a sus familiares, se inicia un proceso de adopción
El DIF Nacional o los estatales brindan atención médica, psicológica y social a los bebés abandonados. También los canalizan a albergues o familias de acogida, mientras se resuelve su situación legal.